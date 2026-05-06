Cuánto sale el colectivo en mayo 2026: el precio en CABA y Provincia de Buenos Aires

Valor de la tarifa de transporte público

El boleto de colectivo volvió a aumentar en mayo tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. La actualización tarifaria impacta de lleno en millones de usuarios del AMBA y se produce en un contexto marcado por la crisis del transporte público, la reducción de frecuencias y el incremento de los costos operativos del sector.

Mientras el Gobierno porteño aplicó una suba del 5,4% desde el 1° de mayo, la provincia de Buenos Aires avanzó con un incremento todavía mayor para las líneas provinciales y municipales, donde el ajuste terminó alcanzando el 11% por el impacto del combustible.

La situación golpea especialmente a los pasajeros que utilizan colectivos diariamente para ir a trabajar o estudiar, en medio de un escenario donde el sector empresario y los choferes vienen advirtiendo sobre problemas financieros, atrasos salariales y reducción de unidades en circulación.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en CABA en mayo 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas de colectivos que dependen de la administración porteña comenzaron a aplicar el nuevo cuadro tarifario desde el viernes 1° de mayo.

Con la actualización del 5,4%, el boleto mínimo pasó de $715,24 a $753,74 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

Las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Entre 0 y 3 kilómetros: $753,74

Entre 3 y 6 kilómetros: $837,52

Entre 6 y 12 kilómetros: $902,04

Más de 12 kilómetros: $966,61

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que el aumento busca recomponer el atraso tarifario y sostener el funcionamiento del sistema, que todavía mantiene un importante nivel de subsidios estatales. Además, remarcaron que la actualización resulta necesaria para garantizar tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad vial en el sistema de transporte urbano.

Aumento de los colectivos en AMBA

Cuánto cuesta el colectivo en Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el aumento comenzó a regir desde el lunes 4 de mayo y terminó siendo superior al inicialmente previsto. Si bien el esquema contemplaba una suba del 5,4%, finalmente se aplicó un incremento total del 11,16% debido al impacto del aumento de los combustibles sobre la estructura de costos del transporte.

La medida alcanza a las líneas provinciales —numeradas del 200 al 499— y a las municipales —desde la 500 en adelante— que operan en el conurbano bonaerense.

Para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires, las nuevas tarifas quedaron así:

Boleto mínimo hasta 3 km: $968,57

Recorrido de 3 a 6 km: $1.089,64

Recorrido de 6 a 12 km: $1.210,71

Recorrido de 12 a 27 km: $1.452,85

Más de 27 km: $1.708,07

En caso de utilizar una SUBE sin registrar, el boleto mínimo asciende a $1.937,14.

Cuánto cuesta el boleto en AMBA

Cómo quedaron las tarifas en La Plata

En los servicios urbanos provinciales del Gran La Plata, el boleto mínimo pasó de $948,91 a $1.054,87.

El resto de las tarifas quedó conformado de la siguiente manera:

Entre 3 y 6 km: $1.162,91

Entre 6 y 12 km: $1.298,20

Entre 12 y 27 km: $1.556,88

Más de 27 km: $1.811,26

Para quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE, el boleto mínimo alcanza los $2.109,70.

Crisis en el transporte y caída de frecuencias

El aumento del boleto se da en medio de una situación crítica para el transporte público en el AMBA. Desde 2019, el sistema perdió más del 40% de las unidades en circulación y alrededor de 5.000 puestos de trabajo, según datos del sector. Durante marzo y abril se profundizaron además los reclamos salariales de choferes de distintas líneas, quienes denunciaron atrasos en los pagos, salarios congelados y cobro en cuotas.

A eso se sumó el fuerte incremento del combustible producto de la tensión internacional vinculada a la guerra en Medio Oriente y las subas del petróleo, factores que terminaron impactando directamente en la estructura de costos de las empresas de transporte.