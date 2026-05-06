Lutnick declara que no recuerda por qué su familia almorzó en la isla de Epstein

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, asiste a una entrevista con el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en el Capitolio en Washington.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró el miércoles ante una comisión del Congreso, en una comparecencia a puerta cerrada, ‌que no recordaba por qué ‌él y su familia habían almorzado en la isla privada de Jeffrey Epstein, informaron los miembros de la comisión.

Lutnick, antiguo director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, almorzó con el delincuente sexual condenado durante dos horas en la isla en 2012, lo que contradice una declaración pública anterior sobre haber cortado los lazos con Epstein años antes.

En un podcast del año pasado, Lutnick afirmó que se había prometido ​a sí mismo "no volver ⁠a estar en la misma habitación" con Epstein después de que el financiero ‌lo invitara a él y a su esposa, alrededor de ⁠2005, a visitar su casa adosada, donde Epstein ⁠hizo un comentario de carácter sexual sobre una camilla de masaje que había instalado. Lutnick y Epstein eran vecinos en el Upper East Side de Manhattan.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Le preguntamos ⁠una y otra vez 'Por qué fuiste a la isla?'", dijo el ​representante Suhas Subramanyam, un demócrata de Virginia. "Dice que no lo ‌recuerda, que es inexplicable y que simplemente ‌no sabía cómo responder a la pregunta".

El representante James Comer, republicano de ⁠Kentucky que preside el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, dijo que Lutnick fue transparente en su testimonio voluntario. Comer afirmó que Lutnick explicó al panel que Epstein se enteró de que su familia ​y amigos ‌estaban de vacaciones en las Islas Vírgenes y los invitó a todos a almorzar.

"Lo único que vi que Lutnick hizo mal fue que (él) no fue 100% sincero sobre la breve visita a la isla con su familia. Lo corrigió en su declaración inicial", dijo Comer a ⁠los periodistas. "Si descubrimos que hubo alguna declaración falsa por parte de Lutnick, mentir al Congreso es un delito grave y se le exigirán responsabilidades".

Un enorme lote de archivos publicados por el Departamento de Justicia en enero incluía correos electrónicos que mostraban que Lutnick aparentemente había visitado la isla privada de Epstein para almorzar en 2012. Los correos también revelaban que Lutnick invitó a Epstein a una recaudación de fondos en noviembre ‌de 2015 en su empresa financiera para la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Lutnick declaró ante los legisladores en una audiencia celebrada el 10 de febrero que él y Epstein solo habían intercambiado unos 10 correos electrónicos y se habían reunido tres veces a lo largo de 14 años. Su familia almorzó con Epstein en la isla, ‌explicó Lutnick, porque se encontraban en un barco cercano.

"No tenía ninguna relación con él", dijo Lutnick sobre Epstein en aquel momento. "Apenas tenía nada que ver con esa persona".

Epstein se ‌declaró culpable en ⁠2008 de cargos estatales por prostitución, incluida la captación de una menor. Fue condenado a 13 meses de cárcel y detenido de ​nuevo en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su muerte ese año en una celda de Manhattan fue dictaminada como suicidio.

(Reportaje de Nolan D. McCaskill. Edición de Michael Learmonth y Sanjeev Miglani, Editado en español por Juana Casas)