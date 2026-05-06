Aumento para las Fuerzas Armadas en mayo 2026: el salario que cobran

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas percibe en mayo una nueva actualización salarial tras la publicación de la Resolución Conjunta 10/2026 del Ministerio de Defensa. La normativa establece los nuevos haberes para todas las categorías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de actualizar los ingresos de la Policía de Establecimientos Navales.
La medida redefine la escala salarial para oficiales superiores, suboficiales, tropas voluntarias y personal naval, en un contexto donde las fuerzas de seguridad y defensa vienen reclamando mejoras frente al avance de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
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Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en mayo 2026
La nueva escala oficial fija los siguientes haberes mensuales para el personal militar:
- Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.161.227
- General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $2.819.120
- General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.568.496
- Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.249.776
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $1.956.072
En el caso de los rangos medios y suboficiales, los salarios quedan organizados de la siguiente manera:
- Suboficial Mayor: $1.580.610
- Mayor y Capitán de Corbeta: $1.541.059
- Suboficial Principal: $1.401.249
- Capitán y Teniente de Navío: $1.276.302
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.242.227
- Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.135.195
- Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.092.677
- Teniente y Teniente de Corbeta: $1.023.416
- Sargento y Cabo Principal: $980.975
- Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $926.881
- Cabo Primero: $880.369
- Cabo y Cabo Segundo: $814.831
Por su parte, el personal voluntario también recibe una actualización en sus haberes:
- Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $742.200
- Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $686.838
Salarios Fuerzas Armadas: la actualización también alcanza al personal naval
La resolución oficial no solo impacta sobre las Fuerzas Armadas Argentinas, sino también sobre la Policía de Establecimientos Navales, cuyos salarios también fueron redefinidos para mayo.
Las escalas quedan de la siguiente manera:
- Comisario Inspector: $974.487
- Comisario: $935.355
- Subcomisario: $870.011
- Oficial Principal: $758.765
- Oficial Inspector: $690.264
- Oficial Subinspector: $577.305
- Oficial Ayudante: $478.197
- Oficial Subayudante: $420.571
En el escalafón inferior y administrativo, los haberes son los siguientes:
- Subescribiente: $686.712
- Sargento Primero: $518.787
- Sargento: $497.137
- Cabo: $398.633
- Agente de Primera: $385.310
- Agente de Segunda: $379.074
Cómo impacta la actualización salarial
La recomposición salarial busca actualizar los ingresos del personal militar y naval frente a la inflación acumulada de los últimos meses. El aumento alcanza tanto al personal en actividad como a distintas estructuras operativas vinculadas al sistema de defensa nacional.
La actualización salarial para mayo se suma a otros ajustes recientes aplicados en fuerzas federales y de seguridad, en un contexto donde distintos sectores estatales mantienen negociaciones por recomposición de ingresos.