Aumento para las Fuerzas Armadas en mayo 2026: el salario que cobran

Fuerzas armadas argentinas: sueldo a cobrar

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas percibe en mayo una nueva actualización salarial tras la publicación de la Resolución Conjunta 10/2026 del Ministerio de Defensa. La normativa establece los nuevos haberes para todas las categorías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de actualizar los ingresos de la Policía de Establecimientos Navales.

La medida redefine la escala salarial para oficiales superiores, suboficiales, tropas voluntarias y personal naval, en un contexto donde las fuerzas de seguridad y defensa vienen reclamando mejoras frente al avance de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en mayo 2026

La nueva escala oficial fija los siguientes haberes mensuales para el personal militar:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.161.227

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $2.819.120

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.568.496

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.249.776

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $1.956.072

En el caso de los rangos medios y suboficiales, los salarios quedan organizados de la siguiente manera:

Suboficial Mayor: $1.580.610

Mayor y Capitán de Corbeta: $1.541.059

Suboficial Principal: $1.401.249

Capitán y Teniente de Navío: $1.276.302

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.242.227

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.135.195

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.092.677

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.023.416

Sargento y Cabo Principal: $980.975

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $926.881

Cabo Primero: $880.369

Cabo y Cabo Segundo: $814.831

Fuerzas armadas con aumento

Por su parte, el personal voluntario también recibe una actualización en sus haberes:

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $742.200

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $686.838

Salarios Fuerzas Armadas: la actualización también alcanza al personal naval

La resolución oficial no solo impacta sobre las Fuerzas Armadas Argentinas, sino también sobre la Policía de Establecimientos Navales, cuyos salarios también fueron redefinidos para mayo.

Las escalas quedan de la siguiente manera:

Comisario Inspector: $974.487

Comisario: $935.355

Subcomisario: $870.011

Oficial Principal: $758.765

Oficial Inspector: $690.264

Oficial Subinspector: $577.305

Oficial Ayudante: $478.197

Oficial Subayudante: $420.571

En el escalafón inferior y administrativo, los haberes son los siguientes:

Subescribiente: $686.712

Sargento Primero: $518.787

Sargento: $497.137

Cabo: $398.633

Agente de Primera: $385.310

Agente de Segunda: $379.074

Aumentos salariales de mayo

Cómo impacta la actualización salarial

La recomposición salarial busca actualizar los ingresos del personal militar y naval frente a la inflación acumulada de los últimos meses. El aumento alcanza tanto al personal en actividad como a distintas estructuras operativas vinculadas al sistema de defensa nacional.

La actualización salarial para mayo se suma a otros ajustes recientes aplicados en fuerzas federales y de seguridad, en un contexto donde distintos sectores estatales mantienen negociaciones por recomposición de ingresos.