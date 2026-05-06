Alerta por ciclogénesis: las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad a tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles 6 por la noche la llegada de un nuevo ciclogénesis. Mientras la Ciudad de Buenos Aires se enfrenta a un alerta amarilla por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, para la parte sur de la provincia el riesgo asciende a naranja.

Las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad por el alerta meteorológico

El Gobierno de la Ciudad compartió una serie de recomendaciones a tener en cuenta frente al alerta meteorológico que se emitió para la capital y el resto del AMBA. "El Gobierno porteño aconseja a los vecinos tomar las siguientes precauciones, debido al Alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional sobre la posibilidad de lluvias y tormentas fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica y eventual caída de granizo", anuncian.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por ciclogénesis.

En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 20hs a 21hs de domingo a viernes.

Asimismo, para los automovilistas se recomienda:

Usar siempre cinturón de seguridad

Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

Por último, desde el Gobierno de la Ciudad indican que en caso de lluvias muy intensas hay que abstenerse de sacar los residuos para evitar que se tapen los sumideros. Asimismo, si se presentan vientos fuertes, como lo es cuando ocurre el ciclogénesis, se recomienda evitar trasladarse por zonas arboladas.