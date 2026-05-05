Cuándo vuelve el calor y llueve en AMBA: alertan por una nueva ciclogénesis

Tras un fin de semana con heladas en gran parte del país, una nueva ciclogénesis comenzará a gestarse sobre el centro-este argentino, trayendo consigo lluvias abundantes, vientos intensos y un marcado descenso de la temperatura.

El área más afectada será la franja central del territorio, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); aunque, según advierten los expertos, las alertas se extienden hacia varias provincias.

Niebla y estabilidad, previa a las tormentas

Este martes 5 de mayo, el AMBA amaneció con una niebla densa, lo que exigió una especial precaución al conducir. El cielo estará mayormente nublado a lo largo de la jornada, con baja probabilidad de lluvias (hasta 10%) durante la tarde y la noche.

La temperatura rondará entre los 13°C de mínima y 24°C de máxima.

El miércoles 6 de mayo, por su parte, comenzará con cielos nublados y chances de lluvias muy bajas (0%-40%). Pero hacia la tarde, las tormentas se activarán con una probabilidad del 40% al 70% extendiendo su presencia hasta la noche. Los vientos del noreste soplarán entre 13 y 22 km/h. La temperatura oscilará entre 18°C y 24°C.

Mientras que el próximo jueves, el alerta por tormentas continuará vigente durante la mañana. El viento rotará al sur y se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La máxima descenderá a 20°C y la mínima a 16°C.

Cómo sigue la semana y qué se espera para el fin de semana

El viernes y el sábado marcarán el pico del descenso térmico. Las máximas no superarán los 15°C y las mínimas bajarán a 8°C. El viernes será el día más ventoso, con ráfagas de hasta 59 km/h. Mientras que el sábado, las ráfagas alcanzarán los 50 km/h pero el cielo comenzará a despejarse.

El domingo y el lunes llegará el alivio definitivo: cielos despejados, probabilidad de lluvia del 0% y vientos suaves de entre 13 y 22 km/h. Las máximas llegarán a 16°C y 18°C respectivamente, con mínimas de 6°C y 8°C.

Alertas en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas en varias provincias. Este martes, las zonas más comprometidas son el sur de Mendoza, Neuquén (alerta naranja en el suroeste), gran parte de Río Negro, el centro-norte de Chubut y Entre Ríos.

Para el miércoles, el alerta amarilla por tormentas se extiende a casi toda la provincia de Buenos Aires, centro-este de La Pampa, Entre Ríos y Río Negro. Se esperan precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm, posible caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

También rigen alertas por vientos fuertes en La Pampa, San Luis, este de Mendoza y la zona cordillerana de San Juan, Catamarca y La Rioja. En estas últimas, las ráfagas podrían superar los 90 km/h.