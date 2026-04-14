El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de una nueva ciclogénesis en la región, lo que podría dejar lluvias cercanas a 100 mm en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Conforme a los modelos de precipitaciones actualizados este martes, el fenómeno se desarrollará en primera instancia en las provincias del tercio norte del país, a través de tormentas fuertes a severas, propias de su etapa de maduración.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y zonas linderas, los efectos de la ciclogénesis se traducirán en lluvias generalizadas, persistentes y de intensidad variable, pudiendo acumular montos propios de anomalías.

Ciclogénesis en vivo: las provincias bajo alerta por tormentas fuertes

El SMN activó este martes las alertas naranjas y amarillas por lluvias y tormentas de gran intensidad. El primer escenario se posicionará sobre Chaco, norte-centro de Santa Fe, oeste de Corrientes y Entre Ríos, este de Santiago del Estero, noreste de Córdoba y una franja central de Formosa.

"Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y muy abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h", advirtió el organismo oficial.

En las zonas linderas, las lluvias también se harán presentes, pero en menor magnitud.

Para el miércoles 15, el SMN prevé la consolidación del foco de tormentas en el Litoral: Entre Ríos, Santa Fe, noroeste de Córrientes y sur de Chaco y Formosa serán receptoras de actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

¿Cuándo llega la ciclogénesis al AMBA?

El proceso de formación y explosión de las malas condiciones climáticas devenido del sistema de baja presión atmosférica encontrará en el AMBA un escenario de efectos secundarios. Si bien el fenómeno no golpeará de lleno en la región si acelerará la formación de precipitaciones constantes por hasta 48 horas.

Miércoles 15 de abril

Chaparrones

Temperatura mínima: 20° C

Temperatura máxima: 23° C

Jueves 16 de abril

Lluvias aisladas / Chaparrones