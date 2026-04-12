¿Se terminan los días primaverales?: el Servicio Meteorológico confirmó cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Este domingo comenzó con registros de temperaturas máximas de 25°C y mínimas de 16°C con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) afrontarán una semana con temperaturas templadas y poca probabilidad de lluvias, salvo algunos episodios aislados entre martes y miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este domingo comenzó con registros de temperaturas máximas de 25°C y mínimas de 16°C con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

En la provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones en el sur, en localidades como Bahía Blanca y Monte Hermoso, mientras que el resto del territorio presenta nubosidad parcial y condiciones estables hasta el martes. Ese día habrá lluvias en zonas del sur (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana), noroeste (General Villegas, Trenque Lauquen) y norte (San Nicolás de los Arroyos, Pergamino, San Pedro).

El miércoles, las lluvias cesarán en el sur y noroeste, pero se desplazarán hacia la Costa Atlántica, entre Punta Indio y San Bernardo. Luego, la estabilidad prevalecerá hasta el viernes, cuando nuevamente podrían darse precipitaciones en el sur bonaerense. Las lluvias se detendrán al día siguiente, dando paso a jornadas nubladas.

Por otro lado, el SMN alertó sobre fuertes lluvias con actividad eléctrica en el noreste argentino. Se declaró una alerta naranja por tormentas en la mitad del territorio de Formosa, donde localidades como El Espinillo, Pirane, Clorinda y San Francisco de Laishi podrían recibir hasta 90 mm de agua. En estos casos, se recomienda extremar precauciones y mantenerse informado.

En la otra mitad de Formosa, además de Misiones, el norte de Corrientes y el sureste de Chaco, rige una alerta amarilla por condiciones similares, con recomendaciones para evitar actividades al aire libre y cuidar la seguridad personal.

Finalmente, Tierra del Fuego y la zona cordillerana de Santa Cruz se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 80 km/h. Se solicita a la población tomar precauciones ante posibles inconvenientes derivados del viento.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires.

Pronóstico del tiempo extendido para Buenos Aires y alrededores

Para el lunes , el pronóstico indica condiciones similares, con una máxima de 24°C y mínima de 17°C , sin lluvias y vientos leves provenientes del este y noreste .

, el pronóstico indica condiciones similares, con una máxima de y mínima de , . El martes 14 de abril aumenta la chance de precipitaciones hasta un 40% durante la tarde y noche , con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 24°C .

14 de abril , con temperaturas que oscilarán entre y . El miércoles se esperan lluvias aisladas en la mañana y tarde , con mejorías hacia la noche.

, con mejorías hacia la noche. Para el jueves y viernes se prevén días estables con temperaturas entre 16°C y 25°C, sin lluvias y vientos suaves del noreste.

y vientos suaves del noreste. El fin de semana será mayormente soleado, con mínimas de 17-18°C y máximas de 24-25°C.

Los vientos dominarán desde el este y noreste con velocidades entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas significativas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y 40% solo el martes y miércoles, mientras que el resto de la semana será seco.