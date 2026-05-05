Jugó en Racing, se fue mal por un error grosero y puede volver en 2026: "Es hincha"

Un jugador que se fue mal de Racing podría volver en el 2026.

Un jugador que surgió en Racing, y se fue mal por un error grosero, podría regresar luego del Mundial 2026. A la espera de lo que suceda con el equipo dirigido por Gustavo Costas tanto en el fútbol argentino como en la Copa Sudamericana, lo concreto es que el mercado de pases ya está a la vuelta de la esquina en el club presidido por Diego Milito.

El futbolista que podría retornar al cuadro de Avellaneda en breve es nada menos que Ignacio "Nacho" Galván, el lateral izquierdo de 23 años y 1.81 metro que tiene un rendimiento sólido en el Atlético Tucumán de Julio César Falcioni. El próximo 30 de junio culminará el préstamo del joven zurdo en el "Decano", que no hará uso de la opción de compra de un millón de dólares por el 50% del pase.

"Siempre tiene ganas de quedarse, es hincha...", le dijeron al medio de comunicación partidario Racing de Alma desde el entorno del defensor bonaerense. El ex Orlando City de Estados Unidos y Defensa y Justicia consiguió en las otras instituciones la continuidad que no pudo tener en el conjunto que lo formó en sus divisiones inferiores.

"Nacho" Galván se fue de Racing a mediados del 2024, luego de un grosero error que cometió frente a Belgrano en Córdoba el 12 de mayo de aquel año. En el encuentro en el que el equipo de Costas ganaba por 4-1 con los suplentes y terminó 4-4, el lateral izquierdo dio un muy mal pase hacia atrás que culminó con el tanto de Franco Jara para sellar el resultado a los 40 minutos del segundo tiempo.

Así y todo, integró la plantilla que fue campeona de la Copa Sudamericana durante la fase de grupos del certamen internacional. Con talento para atacar y desequilibrio en el mano a mano en sus proyecciones hasta el fondo de la cancha, la firmeza defensiva no es su fuerte.

Galván estaba demasiado relegado en la "Acadé" en ese entonces, ya que el técnico contaba con Gabriel Rojas, Facundo Mura y hasta Agustín García Basso como alternativas de "3". Ahora apenas quedan "Gabi" y el "General" en el puesto, aunque todo indica que el ex Boca Juniors se marchará en el próximo mercado de pases. Además, Ignacio "Nacho" Rodríguez no estuvo a la altura cuando le tocó jugar, por lo que no se descarta que "Nacho" pueda retornar para formar parte del recambio en la zona defensiva del plantel profesional.

"Nacho" Galván podría volver a Racing tras el Mundial 2026.

Los números de Nacho Galván en el fútbol argentino