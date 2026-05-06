Referentes feministas y de DDHH llevan a la Justicia a Carolina Losada por su proyecto de "falsas denuncias"

Referentes de la lucha por los derechos humanos, el feminismo y el mundo judicial presentaron este miércoles una denuncia penal contra la senadora radical Carolina Losada por su proyecto de ley de falsas denuncias. El anuncio se dio en paralelo a un acto en la Legislatura porteña, en el que se lanzó un proyecto para crear el Día de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas, impulsado por organizaciones como Forum Infancias en defensa de un enfoque sin estigmatizaciones.

En la denuncia, impulsada por el ex juez Carlos Rozanski, se cuestiona el proyecto porque, sostienen, afectará derechos fundamentales, especialmente de las mujeres víctimas de violencia de género. Por eso, pide que se investigue si el texto que impulsa la diputada radical incurre en los delitos de Coacciones, Encubrimiento agravado, Apología del crimen, Violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Durante un acto, el presidente de Forum Infancias, Miguel Tollo, anunció quiénes acompañan formalmente la denuncia. Entre las firmas se encuentran referentes de peso como la abogada Nelly Minyersky, la socióloga Dora Barrancos y la histórica dirigente de derechos humanos Taty Almeida. "Quiero comentarles que con Beatriz Janin hemos firmado la denuncia penal que presenta Carlos Rozanski contra la diputada que presentó el proyecto de ley. Nelly también, Dora Barrancos y Taty Almeida", detalló Tollo.

Desde distintos sectores se viene advirtiendo que la iniciativa de Losada parte de un diagnóstico erróneo: la supuesta proliferación de falsas denuncias en casos de abuso o violencia. Minyersky fue una de las voces más críticas en el acto. "El delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal", remarcó y alertó sobre las consecuencias de instalar ese debate en esos términos.

Para la abogada, el riesgo es claro: desalentar denuncias reales en un sistema judicial que ya presenta múltiples obstáculos. "¿Qué mujer se va a animar a denunciar?", planteó, en referencia al impacto que podría tener la iniciativa. Además, sostuvo que se trata de "un ataque total a la Constitución" y al ejercicio profesional, en un contexto en el que -según denuncia- se construye una problemática "totalmente inexistente".

El acto en la Legislatura y el proyecto sobre infancias

El anuncio de los apoyos a la denuncia se dio en el marco de una actividad realizada en la Legislatura porteña, en la que también se puso en agenda otra iniciativa: la creación del Día de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas. El proyecto propone instituir el 6 de mayo como una jornada destinada a visibilizar los efectos de las estigmatizaciones y rotulaciones en niños, niñas y adolescentes, así como promover políticas públicas que acompañen sus trayectorias sin reduccionismos. Entre sus ejes principales, se plantea la necesidad de generar actividades de sensibilización y concientización para abordar estas problemáticas en ámbitos educativos, sanitarios y comunitarios.

El proyecto, que presentó formalmente el legislador Matías Barroetaveña, también advierte sobre una tendencia creciente: la patologización de conductas en la infancia y la adolescencia. Según sus fundamentos, muchas veces se transforman en diagnósticos situaciones que forman parte del desarrollo, lo que puede derivar en intervenciones que limitan el crecimiento subjetivo y las oportunidades de los chicos. También se cuestiona el uso extendido de la medicación como respuesta predominante frente a problemáticas complejas que requieren abordajes integrales e interdisciplinarios.

El concepto de "infancias sin etiquetas" es central en el trabajo de Forum Infancias, organización que viene impulsando esta mirada desde hace años. Miguel Tollo explicó que el lema se vincula directamente con el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. "Cuando hablamos de sus problemáticas, hablamos de sufrimientos que van más allá de un rótulo", señaló.