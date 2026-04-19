La mesa de Mirtha Legrand volvió a ser escenario de un cruce político inesperado. Esta vez, la conducción estuvo a cargo de su nieta Juana Viale, y entre los invitados se sentó la senadora santafesina Carolina Losada, que llegó con la intención de defender al jefe de Gabinete Manuel Adorni, uno de los funcionarios más cuestionados del momento. La defensa no le salió bien.

Cuando Losada empezó a dar argumentos a favor de Adorni, el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi tomó la palabra y la interrumpió con una pregunta directa y sin anestesia.

"¿Vos, Carolina, le querés todo a Adorni? ¿Todo? Las jubiladas, el viaje a Aruba... Perdón, ¿él fue el que dijo 'me deslomo trabajando'?", lanzó el periodista con tono crítico, en referencia a una frase del propio jefe de Gabinete que había generado polémica.

Cuando Losada intentó responder, Gómez Rinaldi fue más lejos todavía y cuestionó el uso de esa expresión con un contundente argumento: el término "deslomarse" no le corresponde a alguien con los recursos y el estilo de vida de Adorni, sino a quienes madrugan, toman varios transportes y trabajan largas jornadas para llegar a fin de mes.

Ante la presión del planteo, Losada terminó reconociendo que la frase de Adorni había sido "poco feliz" y admitió que la situación generada en torno al jefe de Gabinete complicó al gobierno.

El reconocimiento fue significativo. Adorni enfrenta cuestionamientos por sus viajes al exterior y por la compra de inmuebles, y su imagen positiva viene cayendo de manera pronunciada según los últimos relevamientos de opinión pública. En ese contexto, cada vez son menos los dirigentes oficialistas dispuestos a salir públicamente a defenderlo.

La escena en la mesa de Mirtha resumió en pocos minutos el desgaste que atraviesa una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei.