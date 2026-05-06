Mario Pergolini humillo a Manuel Adorni al aire de El Trece.

Durante la transmisión de Otro Dia Perdido por El Trece, el conductor Mario Pergolini no dudó en criticar al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, sobre los gastos en refacciones abonados en efectivo, sin facturas y sin declarar en su patrimonio inicial del Country Indio Cua: “Uno quiere terminar con el momento Adorni, pero no hay caso”.

En este contexto, siguen las opiniones negativas de los usuarios de redes sociales acerca del accionar del funcionario. Y por sí fuera poco, se sumaron algunos medios que no dudaron en humillar a Adorni. Un ejemplo es el programa de El Trece, Otro Día Perdido, en dónde Mario Pergolini recordó los detalles de las refacciones que pidió Adorni para la casa country: “Pileta climatizada, cascada, apollacabeza para el jacuzzi”, sumó. Luego, en tono de risa, el conductor comenta: “Hay que meter preso al contratista, vieron lo que le cobró la parrilla? Cómo $15,000 dólares en parrilla gastó”, y luego terminó con: “Manu te están boludeando”.

Mario Pergolini le dice “pobre tipo” a Adorni

Para agregar más leña al fuego, recordó la felicitación de cumpleaños de Victoria Villaruel a un usuario en X, cuando la vicepresidenta utilizó una irónica frase alusiva a las reformas que se hicieron en la casa del country del jefe de Gabinete: “Lo atendió hasta Villaruel, es perra, lo dice con esa sonrisita que tiene”, dijo entre risas para luego terminar con: “pobre tipo, le pegan en el piso”.

Además, el conductor recordó el presupuesto principal que el jefe de Gabinete anunció: “Era un presupuesto original de $95,000. ¿Viste que después empezas a pedir de más?”. Este comentario sarcástico nos remonta a las afirmaciones del contratista a cargo de las refacciones, quién declaró ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo y sin factura para la remodelación integral de la casa de 400 m².