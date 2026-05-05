Empleo Joven 2026: Quintela lanzó un nuevo programa clave para la incorporación laboral de la juventud

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó el lanzamiento del Programa Empleo Joven 2026, una iniciativa que busca promover la inserción laboral de jóvenes mediante el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. La actividad estuvo destinada a personas de entre 18 y 24 años que buscan acceder a su primer empleo.

Al respecto, el mandatario riojano en su cuenta de X (ex Twitter) destacó: "Iniciamos una nueva etapa del programa #EmpleoJoven2026, una política que sostenemos desde 2020, con la convicción de que nuestros jóvenes de 18 a 24 años puedan acceder a su primera experiencia laboral en el sector privado. Firmamos un acuerdo con el Centro Comercial e Industrial para seguir fortaleciendo este camino, a través del cual podrán realizar prácticas laborales en comercios e industrias locales durante 6 meses".

Sobre el programa, Quintela destalló que se podrá acceder a capacitaciones gratuitas en "herramientas del futuro mediante la plataforma Capacitar, y contar con un incentivo económico que acompañe su desarrollo". Finalmente, remarcó que la iniciativa se potencia además con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que aportará instancias de formación en marketing, e-commerce, plataformas digitales e inteligencia artificial, lo que fortalecerá las competencias de quienes participan.

"A partir de hoy las y los jóvenes de toda la provincia, desde el Valle del Bermejo hasta los Llanos forman parte del crecimiento que se proyecta para La Rioja con una mirada profundamente federal. Acompañarlos hoy es invertir en el crecimiento de toda provincia", concluyó.

Un impulso a los jóvenes

La actividad reunió a jóvenes de Capital y del interior provincial, lo que marcó así el inicio de una nueva etapa de la política pública vigente desde 2020, con una mirada federal y orientada a ampliar oportunidades en un contexto económico desafiante. Del acto participaron la vicegobernadora Teresita Madera y el jefe de Gabinete Juan Luna Corzo.

Durante el acto, el gobierno provincial aseguró que a través de esta iniciativa, los participantes podrán incorporarse a comercios, industrias y empresas de servicios, donde realizarán prácticas laborales en entornos reales. Además, recibirán capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades y competencias profesionales, fundamentales para mejorar su empleabilidad.

Durante un período de seis meses, los jóvenes también contarán con un incentivo económico, lo que facilita su participación y acompañamiento en esta primera etapa de inserción laboral. Uno de los ejes centrales del programa es la vinculación con el entramado productivo local.

El acompañamiento de la provincia

Se firmó un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Políticas de Empleo y el Centro Comercial e Industrial de La Rioja. Este convenio permitirá ampliar la oferta formativa mediante cursos virtuales gratuitos en áreas estratégicas como comercio electrónico, marketing digital, innovación, habilidades gerenciales e inteligencia artificial aplicada a los negocios.

Las capacitaciones se desarrollarán en articulación con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, lo que fortalecerá el perfil profesional de los jóvenes participantes. Desde el Gobierno de La Rioja destacaron que el programa no solo apunta a mejorar las oportunidades laborales de las juventudes, sino también a contribuir a la reactivación económica.

La iniciativa permite a las empresas formar recursos humanos de acuerdo a sus necesidades, lo que genera un vínculo directo entre capacitación y demanda laboral. De esta manera, la provincia consolida una política que busca reducir las barreras de acceso al empleo formal y potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones en el ámbito productivo.