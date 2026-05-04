Fin de semana largo: La Rioja alcanzó 65% de ocupación turística y se destacó en un contexto nacional en baja

Tras el feriado del Día Internacional del Trabajador, La Rioja cosechó el 65% de ocupación hotelera en distintos puntos turísticos y estratégicos de la provincia, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El gasto promedio por turista en la provincia se ubicó en torno a los $100.000. La gastronomía regional tuvo un rol clave, con productos como olivas, nueces, dulces artesanales y las tradicionales empanadas riojanas como protagonistas.

Las localidades clave como Villa Unión, puerta de ingreso al Parque Nacional Talampaya, y Chilecito, en el Valle del Famatina, registraron un aumento en el crecimiento de los alojamientos de mayor categoría. Esto refleja la consolidación de una dinámica de escapadas cortas, donde los viajeros optaron por destinos cercanos y con propuestas naturales y culturales consolidadas.

Los circuitos más visitados se destacaron el Parque Nacional Talampaya y la Laguna Brava, dos de los principales atractivos naturales de la provincia. Además, en el Valle del Famatina, la Ruta del Torrontés Riojano fue uno de los grandes motores del turismo, combinando bodegas, paisajes otoñales y experiencias gastronómicas. También sobresalieron recorridos como el Cable Carril hacia la mina La Mejicana, la Cuesta de Miranda y la Vuelta al Pique.

En la capital, el movimiento se concentró en el Paseo Cultural Castro Barros y el Camino de la Costa, mientras que otros puntos como el Parque de Dinosaurios, la Reserva Arqueológica El Saldillo y la Quebrada de Los Cóndores completaron la oferta.

Un contexto nacional con menor dinamismo

A nivel país, el fin de semana largo movilizó a más de 1 millón de personas, aunque con una leve caída en la cantidad de viajeros y en el gasto real, según la CAME. El reporte detalló que el cuarto fin de semana largo del año "mostró una desaceleración en la actividad turística", con menos viajes, estadías más cortas, dos días en promedio, y un gasto real en baja, predominando las escapadas de cercanía.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, aunque hay que considerar que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar. La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025. Sin embargo, si se compara con el mismo feriado de 2023 también fue de tres días, el crecimiento de turistas fue del 16%.

En ese escenario, La Rioja logró sostener su atractivo con una propuesta basada en naturaleza, cultura y experiencias locales.