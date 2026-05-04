Milei se queda sin pesos: la recaudación cayó en abril por noveno mes consecutivo

La recaudación tributaria volvió a mostrar una caída en términos reales y ya suma nueve meses consecutivos por debajo de la inflación. Según informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en abril los ingresos fiscales alcanzaron los $ 17,4 millones.

El organismo explicó que el resultado estuvo condicionado por una menor recaudación vinculada al comercio exterior, afectada principalmente por la desaceleración de las importaciones y por la reducción de las alícuotas de los derechos de exportación, en particular para productos como soja, trigo y maíz en comparación con abril de 2025.

Radiografía de la recaudación de abril

En cuanto a la composición de los ingresos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) volvió a ser el principal sostén a pesar de crecer por debajo de la inflación, con una suba interanual del 28,3% que representó $ 6.049.934 millones. También el Impuesto a las Ganancias tuvo una evolución similar, con una recaudación de $ 3.136.961 millones y un incremento del 28%.

Por su parte, el componente impositivo creció 30,7% interanual, mientras que el aduanero avanzó 21,6%, aunque este último se vio limitado por la menor dinámica de las importaciones. A esto se sumaron factores como devoluciones y adhesión a planes de pago, que moderaron el crecimiento general.

Entre los tributos con mejor desempeño relativo se destacó el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que aumentó 35,1% interanual y aportó $ 1.426.170 millones. En tanto, los recursos de la seguridad social administrados por ANSES crecieron 26,6% y totalizaron $ 4.552.872 millones.

En contraste, los derechos de exportación registraron una caída del 13,3% interanual, con ingresos por $ 574.547 millones, impactados por la baja de retenciones en el sector agropecuario. En cambio, los derechos de importación y otros tributos asociados sumaron $588.298 millones, con una mejora del 15,8%.

Otro rubro con fuerte crecimiento fue el impuesto a los combustibles, que aportó $ 586.383 millones tras subir 74,1% interanual. Por su parte, Bienes Personales mostró un incremento más moderado, inferior al 12%, con una recaudación de $65.783 millones.

Finalmente, desde ARCA anticiparon cambios en la estructura tributaria a partir de mayo, con la eliminación de impuestos internos que alcanzan a seguros, servicios de telefonía celular y satelital, bienes suntuarios, y vehículos, entre otros. Estas modificaciones comenzarán a impactar en la recaudación en los próximos meses.