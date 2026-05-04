Terror coreano en Netflix: la serie de suspenso que se encuentra entre las más vistas

Netflix amplió recientemente su catálogo de producciones y sumó una serie de terror psicológico que ya se encuentra entre las más vistas de la plataforma: Si los deseos mataran. La producción combina el suspenso, la tecnología y la amistad en un formato que te lleva a permanecer pegado a la pantalla.



¿De qué se trata Si los deseos mataran?

La serie, protagonizada por Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok y Lee Hyo-je, sigue la historia de cinco compañeros del colegio que descubren una aplicación móvil llamada Girigo que promete conceder deseos.

En concreto, la aplicación cede los deseos si grabas un video diciendo tu fortuna y tu nombre mientras pedis un deseo. Sin embargo, comienzan a sospechar que la muerte de uno de sus compañeros podría estar relacionada cuando Gun-woo (Baek Seon-ho) y Hyung-wook piden sus deseos y reciben una notificación que les dice "Tu deseo ha sido concedido", tras lo que comienza a correr un temporizador.

Después comienzan a suceder fenómenos inexplicables y, así, descubren que la aplicación da presagios sobre la muerte de otras personas y comienzan a investigar el origen de cómo nació la app para detener las muertes antes de que sucedan.

Con ocho episodios de alrededor de 50 minutos, Si los deseos mataran se encuentra en el Top 10 de más de 30 países, destacándose entre los más vistos de los shows de televisión para los usuarios argentinos.

Ficha técnica de Si los deseos mataran