Pity Álvarez está en condiciones de afrontar un juicio, según la Justicia: cuándo es

Para la Justicia, Pity Álvarez "está en condiciones de afrontar" el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires sosteniendo en un escrito que Cristian Gabriel Álvarez Congiu, ex líder de Intoxicados y Viejas Locas, posee "reserva cognitiva" para estar presente en un proceso judicial. La decisión no fue azarosa, se hizo teniendo en cuenta los últimos estudios del músico, incluyendo peritajes psiquiátricos y físicos.

Los magistrados, además, fijaron una fecha para el inicio del juicio oral estipulada para el 10 de agosto. Asimismo, el Tribunal brindó un calendario exacto de las audiencias siguientes fijadas para el 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto. En septiembre, el debate continuará los días 2, 7 y 9 finalizando el 14 de ese mes. Por los problemas de salud mental de Álvarez, el proceso judicial por el homicidio de Díaz estuvo frenado más de siete años.

Pity Álvarez padece de un "transtorno cognitivo leve", según el Cuerpo Médico Forense

En 2025 se ordenó un nuevo análisis para determinar si Álvarez podía afrontar un juicio y el Cuerpo Médico Forense concluyó que sí. La explicación se basa en que el músico padece de un transtorno cognitivo leve, lo que hace que el artista sea capaz de permanecer en las instancias de un juicio.

En el peritaje médico se concluyó que Álvarez Congiu posee antecedentes de consumo de estupefacientes y síntomas físicos de obesidad, hipertensión arterial y sedentarismo. También aseguraron en su estudio que no se visualizaron "indicadores de riesgo inminente o peligro para sí mismo o terceros".

En conclusión, aunque puede llegar a "presentar ciertas complicaciones en su comportamiento" -de hecho le recomendaron un tratamiento terapéutico integral-, posee la capacidad de defenderse correctamente y prestar declaración sobre los hechos.

Desde la Fiscalía, a su vez, sumaron que tanto el concierto de tres horas que dio el músico en diciembre de 2025 como un evento más que hará en Rosario dan cuenta de que el artista está en condiciones de "organizar y sostener actividades de complejidad".

La posición de la defensa de Pity Álvarez

En contraposición, la defensa de Pity Álvarez afirmaron que el músico padece de un "transtorno neurocognitivo mayor". Eso significa, según los abogados, que si bien puede realizar normalmente algunas tareas, "no está garantizada su capacidad para sostener un proceso judicial como cualquier persona".

Finalmente, el Tribunal rechazó el postulado de la defensa al referirse a él como "sobreabundante y manifiestamente improcedente". De esta manera, el juicio se llevará a cabo con audiencias de máximo tres horas para evitar complicaciones o incovenientes en la salud del acusado.