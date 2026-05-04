La empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, confirmó que hay un argentino entre los viajeros.

El fin de semana se conoció que tres personas murieron a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el Atlántico por un brote de hantavirus, una enfermedad viral aguda grave, causada precisamente por el virus Hanta. Los ratones silvestres son el vector que lo transmite a las personas, ya que eliminan eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

Según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la agencia de noticias AFP, el hecho se registró mientras la embarcación navegaba desde Ushuaia, Argentina, rumbo a Cabo Verde. Recientemente, la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, confirmó que hay un argentino entre los viajeros, que están a la espera de saber qué pasará con la embarcación.

El barco que tenía como destino la isla del oeste africano también registró tres casos sospechosos que aún se analizan. Uno de los afectados debió ser internado en terapia intensiva en Sudáfrica. Hasta el momento, sólo pudieron confirmar que uno de los seis casos contrajo la infección.

La intención inicial era trasladar a pasajeros con síntomas a hospitales locales para que reciban tratamiento, y luego de ello el barco podría retomar su ruta hacia las Canarias. Por el momento, el crucero permanece frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, ya que las autoridades sanitarias de aquel país les negaron la posibilidad de atracar allí para "proteger a la población" local.

Cuál es la nacionalidad de los pasajeros a bordo del crucero

Según el reporte de la empresa neerlandesa, a bordo del crucero hay 149 personas, de 23 nacionalidades diferentes. Gran Bretaña es uno de los países con más pasajeros, 19 y cuatro de ellos son de la tripulación; le sigue Estados Unidos con 17 y España con 13, de los cuales uno trabaja para la operadora del barco.

Hay ocho que tienen el pasaporte neerlandés y siete, incluido uno de los fallecidos, alemán. Además, hay cinco franceses, cuatro canadienses, cuatro australianos y tres de Turquía. También hay dos belgas, dos irlandeses y uno de Nueva Zelanda, uno de Japón y uno de Grecia. Mientras que la tripulación está compuesta por 38 filipinos que trabajan con personas de origen ruso montenegrino, guatemalteco, indio, ucraniano, portugués y polaco.

¿Quiénes son las víctimas del brote de hantavirus a bordo del crucero que partió de Ushuaia?

La primera víctima fue un pasajero de 70 años que se enfermó de manera repentina a bordo del barco, durante el viaje desde Ushuaia a la isla de Santa Elena (territorio británico en el sur del Atlántico). Los síntomas que presentó incluían fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. Finalmente, el hombre murió y sus restos están a la espera de ser repatriados. La segunda víctima fue su esposa, de 69 años, que sufrió un desmayo en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo (norte) mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a su país de origen.

En cuanto al tercer paciente, se trató de un británico que se enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Helena a la isla de Ascensión, también británica. Sus restos aún están a bordo del MV Hondius.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

El síndrome pulmonar por hantavirus atraviesa dos etapas distintas. En la primera etapa, se puede presentar signos y síntomas similares a los de la influenza, tales como:

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares y dolores de cabeza

Vómitos, diarrea o dolor abdominal

En las primeras etapas, la infección por hantavirus es difícil de distinguir de la influenza, la neumonía u otras afecciones virales. Después de 4 a 10 días, comienzan los signos y síntomas más graves. Estos generalmente pueden ser:

Tos con secreciones

Falta de aire

Acumulación de líquido en los pulmones

Presión arterial baja

Reducción de la eficiencia del corazón

¿Cómo se contagia el hantavirus?

Cada tipo de hantavirus tiene un roedor portador preferido. El ratón ciervo es el principal portador del virus responsable de la mayoría de los casos de síndrome pulmonar por hantavirus en Norteamérica. Otros portadores del hantavirus son la rata coliblanca, la rata algodonera y la rata del arroz.