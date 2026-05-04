Hantavirus en el crucero: Cabo Verde bloqueó desembarco y el barco se encuentra varado

Tras el brote de hantavirus que provocó la muerte de tres pasajeros, el crucero m/v Hondius, permanece varado frente a Cabo Verde sin autorización para desembarcar. Actualmente, hay dos tripulantes que requieren atención urgente mientras la OMS investiga el brote y asegura que el riesgo para el público general es bajo.

En las últimas horas, Oceanwide Expeditions informó sobre una grave situación médica a bordo del buque m/v Hondius, que se encuentra frente a la costa de Cabo Verde. Según el comunicado oficial, “durante este viaje, tres pasajeros han fallecido”, lo que generó alarma internacional. Además de las muertes, la compañía precisó que “un pasajero se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos en Johannesburgo”. Se trata de un ciudadano británico que permanece en estado crítico, mientras que dos miembros de la tripulación requieren atención médica urgente.

Hasta la noche del domingo, las autoridades caboverdianas “no han autorizado el desembarco de pasajeros que requieran atención médica ni la realización de exámenes médicos”. Esta negativa complica la asistencia sanitaria a bordo y prolonga la incertidumbre. En paralelo, personal sanitario local visitó el buque para evaluar a las dos personas con síntomas, aunque “aún no han tomado una decisión sobre su traslado a un centro médico en Cabo Verde”.

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La prioridad de Oceanwide Expeditions, según su comunicado, es “garantizar que las dos personas con síntomas a bordo reciban atención médica adecuada y urgente”. No obstante, la empresa depende de la autorización de las autoridades locales para avanzar.

Hantavirus en el crucero: Cabo Verde bloqueó desembarco y el barco se encuentra varado

En este contexto, Países Bajos acordó liderar un esfuerzo conjunto para organizar la repatriación de los afectados. El plan incluye trasladar a las dos personas sintomáticas y al cuerpo de uno de los fallecidos, junto con un acompañante cercano que no presenta síntomas. La repatriación, sin embargo, está condicionada a múltiples factores, entre ellos la autorización de Cabo Verde. Oceanwide Expeditions subrayó que “estamos en estrecho contacto con los directamente afectados y sus familias, y les brindamos apoyo en la medida de lo posible”.

Brote de hantavirus

El caso cobró mayor relevancia al confirmarse que el brote está vinculado al hantavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que al menos uno de los casos corresponde a esta enfermedad y que existen otros cinco sospechosos. Según la OMS, “se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas”. Además, se realiza la secuenciación del virus para determinar su alcance y características.

Pese a la gravedad del brote, el organismo internacional buscó llevar tranquilidad al afirmar que “el riesgo para el gran público es bajo”. En consecuencia, no recomendó restricciones de viaje ni medidas de pánico.

El crucero había partido el 20 de marzo desde Tierra del Fuego con destino a las Islas Canarias, según informó la agencia Reuters. Actualmente permanece frente al archipiélago africano, a la espera de una definición que permita atender a los afectados.

En cuanto a la situación consular, el Ministerio de Exteriores de Países Bajos confirmó la muerte de dos ciudadanos neerlandeses. No obstante, aclaró que la asistencia consular individual corresponde a cada país respecto de sus propios ciudadanos. Oceanwide Expeditions destacó que “la salud y la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación son nuestra máxima prioridad”. Por ello, mantiene coordinación con la OMS, el RIVM, embajadas y el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés.

Mientras tanto, los pasajeros permanecen a bordo sin autorización para desembarcar. La empresa informó que “estamos recabando toda la información necesaria y trabajando en la atención médica, las pruebas de detección y los pasos a seguir”.