La hija desconocida de Luis Brandoni

Surge una nueva noticia que causa conmoción en la vida familiar del actor y político Luis Brandoni. A poco tiempo de su fallecimiento, su nieta Patu Leonardi publicó una carta que expone a su madre Adriana y que revela la existencia de una tercera hija.

En la nota, la nieta del actor asegura que el fallecimiento de su abuelo le genera emociones confusas: “¿Qué es lo que estoy duelando si nunca te tuve?”. Luego de esas palabras, deja en claro que hay un misterio de la familia que no se había revelado hasta ahora y que existe otra parte de la historia: “necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia”, afirma. Además, agregó: “¿Qué hubiera pasado si nos hubieses visto?”, volviendo de nuevo a las dudas sobre su relación nula.

La hija desconocida de Luis Brandoni

El fallecimiento del actor que fue provocado por una caída doméstica que sufrió en su hogar y que terminó en una internación de varios días en el Sanatorio Güemes, dejó un misterio en la familia que se revela con está carta. La tercera hija habría surgido de un amor adolescente. La nieta posteriormente declaró qué su madre, Adriana, es hija de Brandoni y de una mujer llamada Juana. Por lo tanto, no serían dos las hijas del actor sino tres.

Está noticia causó revuelo en redes sociales ya que abrió una mirada distinta sobre la figura de Brandoni. Cabe destacar que el actor fue padre a los 17 y que no tenía relación con la madre de Pato hasta que lograron resolver sus diferencias y quedar en buenos términos: “Me ayudó mucho la que fue mi esposa cuando me reencuentro con mi hija Adriana”, afirmó. Además aseguró que: “Felizmente tenemos una muy buena relación”. Sin embargo, en esta carta se expone que la relación y el arreglo no fue tan ameno como se decía. Para los usuarios, la carta de Patu es un llamado de atención a la familia, pidiendo visibilidad y comprensión por sus emociones.