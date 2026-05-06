Fantino, conferencia semanal y discurso en empresa: el manotazo final de Adorni

Manuel Adorni dará un manotazo de ahogado. Algunos dentro del Gobierno especulan con que será el final, en medio de rumores de salida. Levantará el perfil en los próximos días nuevamente. El jefe de Gabinete está cada vez más complicado en las causas judiciales.

El primer paso lo dará este jueves desde las 21 horas en el stream Neura, en una entrevista exclusiva con Alejandro Fantino. Allí espera una nota más suelta que con periodistas, con el objetivo de lograr empatía y llegar a público joven.

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El jefe de Gabinete no participará llamativamente ese día del viaje de Karina Milei con los Menem, Eduardo y Martín, a San Juan a un importante evento minero. La hermana no acompañó a Javier Milei a Estados Unidos, en un gesto llamativo en medio de la crisis en el Gobierno.

Este viernes, Adorni continuará su raid con un discurso para trabajadores en la empresa automotriz Mercedes-Benz. Será un evento donde no suele hablar el ex vocero pero eligió disertar. En Casa Rosada confirmaron a El Destape que Adorni retomará las conferencia de prensa habituales. Ya dio una el lunes. Y lo hará una vez por semana.

En el entorno de Adorni reconocen que el jefe de Gabinete está pasando un mal momento tras la declaración del arquitecto Matías Tabar. El contratista que llevó adelante los arreglos en la casa del country de Manuel Adorni declaró bajo juramento que la refacción de la casa country de Indio Cuá costó U$S 245.000 y se pagó en efectivo. "Casi no duerme, y nosotros tampoco", reconocieron en su equipo ante este portal.

Adorni va a intentar tapar ese vacío de 245 mil dólares con herencias e ingresos de la mujer que dará a conocer en su declaración jurada del 31 de julio. Quienes conocen la situación de sucesión y herencia del ex vocero dan cuenta de que "es imposible" que llegue a justificar todo lo gastado.

Hoy hubo más malas noticias para Adorni: Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento en Caballito, declaró durante más de una hora como testigo y aseguró que la operación incluyó un pago adicional de u$s65.000 por fuera de la escritura.

Los pedidos de renuncia llegaron a la mesa política

En el adornismo ya saben que el caso "está dañando al Gobierno". Explican que "arrastró a todos" los integrantes de la Rosada. Por eso hay voces que empiezan a dar pistas dentro del Gabinete para pedir que se lo eche.

Este miércoles lo hizo el entorno de Patricia Bullrich a través del diario La Nación. El viernes habrá reunión de Gabinete ampliado en Rosada. Encabezará Adorni pero la abrirá Milei, que estará unos minutos y luego dejará a su jefe de ministros.

Ahí, Bullrich le pedirá a Milei que lo despida a Adorni. El Presidente está de viaje. También se espera que en Estados Unidos uno de los que también dice que el Adornigate complica la economía, como es el caso de Luis Caputo, hable con el mandatario sobre el tema. En el viaje a Los Ángeles también está el candidato a sucederlo: Pablo Quirno.