Entradas para Dante Spinetta en Niceto Club 2026: precios y fecha de cuándo toca

Dante Spinetta se presenta en Niceto Club.

Tras el éxito arrollador de Mesa Dulce, ganador de un Latin Grammy, Dante Spinetta regresa a los escenarios para dar inicio a una nueva era. Niceto Club será el epicentro del estreno oficial de Día 3, su nuevo álbum de estudio que mezcla su característico funk con tango, bolero y R&B. Y presentará esta propuesta artística por primera vez en vivo, en un recital imperdible.

En este esperadísimo regreso de Dante a Buenos Aires, el público podrá experimentar en directo, por primera vez, el viaje sonoro que significa esta nueva ambición artística del compositor y productor argentino, que forma parte de la trilogía que componen Puñal, Mesa Dulce y Día 3. Con una banda de músicos virtuosos que lo acompaña hace tiempo, Axel Introini en teclados, Pablo González en batería, Matías Rada en guitarra y Matías Mendez en bajo, el rey del funk, que rompe barreras con este nuevo trabajo, llegará a Niceto con la fuerza de un trabajo discográfico que lo representa y lo afirma como un precursor en la mezcla de estilos en la música latinoamericana.

Cuándo toca Dante Spinetta en Niceto Club 2026

Dante Spinetta se presenta el próximo 26 de junio en Niceto Club.

en Niceto Club. Las entradas se pueden adquirir por venti.com.ar.

Precios de entradas para Dante Spinetta en Niceto

Entrada general: $35.000.

La propuesta de Dante Spinetta

Pensando en ella, Maldito frenesí, Me quedo acá, El reset serán algunos de los temas que podrán escucharse en vivo por primera vez en Buenos Aires, con una próxima gira nacional e internacional que promete ser histórica. Día 3 consolida a Dante como un arquitecto del sonido moderno, fusionando arreglos de cuerdas con la frescura de la producción actual. Este nuevo trabajo no es solo una continuación de su legado, sino un salto hacia adelante en la música latinoamericana.

Dante ofrece una nueva propuesta.

A cuatro años del estreno de Mesa dulce, el álbum que lo coronó con el primer Latin Grammy en su recorrido como solista, y con la explosiva colaboración de Juanse en Me quedo acá, el artista con más de 30 años de trayectoria presenta por primera vez en su ciudad natal el trabajo que completa la trilogía comenzada con Puñal en 2017 y seguida por Mesa Dulce en 2022. Reminiscencias al tango, a la nostalgia porteña, al bolero, a las baladas latinoamericanas, a su clásico funk e incluso a la cuota urbana que tanto inspiró a los artistas de la nueva generación, forman parte de este show.