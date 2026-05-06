Gorrionetas, se estrenó el teaser y la campaña de financiamiento del nuevo cortometraje animado dirigido por Gastón Pacheco junto a Rudo Company

El ilustrador argentino Gastón Pacheco une fuerzas junto al multipremiado estudio de animación Rudo Company para lanzar su proyecto más personal: Gorrionetas, un cortometraje de autor dirigido por Pacheco y Eze Torres, cofundador del estudio. Con una estética que evoca la nostalgia y una técnica de animación tradicional con influencias que nos recuerdan al Estudio Ghibli, el proyecto busca el apoyo de la comunidad a través de una campaña de Kickstarter que inicia el 5 de mayo junto al estreno de su teaser.

Chiri, un pichón curioso e instintivo, crece bajo el cuidado de dos rescatistas con miradas muy distintas sobre cómo acompañarlo. En ese cruce de formas y expectativas, su desarrollo se vuelve un proceso de exploración propio, donde, guiado por su instinto, empieza a descubrir una manera singular de habitar el mundo

Fiel al sello de Rudo Company, la pieza destaca por su ejecución técnica de excelencia. Gastón Pacheco, cuyo estilo lo ha llevado a trabajar para Cartoon Network, Warner Brothers, Nickelodeon y otros grandes , vuelca en el corto un nuevo universo con una estética hermosa y personajes que vas a querer conocer. La producción utiliza animación 2D tradicional logrando una calidez orgánica que refuerza la mirada sensible de la historia.

La campaña de financiamiento de Gorrionetas estará acompañada por diferentes eventos que celebran al corto desde sorteos, charlas y una JAM de animación junto a Gastón Pacheco, Ezequiel Torres y el equipo del corto.

Además el estudio hará público el proyecto para conocer el paso a paso de su creación, pudiendo ver el trabajo de Gastón Pacheco, Eze Torres y todo el equipo de RUDO Company. Esto es una invitación para que la comunidad tanto de fans de la animación así como también aquellos que se dediquen o estén interesados a conocer más sobre esta disciplina cuenten con el material de cómo se hizo el corto.

Sobre Rudo Company

Fundado en Buenos Aires, Rudo Company es un estudio de animación independiente especializado en 2D tradicional, fundado por Pablo Roldán y Ezequiel Torres. Con una trayectoria con 10 años de experiencia marcada por la experimentación visual, han trabajado en campañas globales y videoclips de alto impacto para marcas como Cartoon Network, MTV, Nike, Apple y Adidas, entre otras, convirtiéndose en un referente de la industria audiovisual argentina.

Sobre Gastón Pacheco

Gastón es un dibujante con más de 15 años de experiencia en la industria trabajando como ilustrador, diseñador de personajes y animador. Actualmente trabaja de forma freelance. Ha colaborado en numerosos comerciales, y varias series animadas internacionales, entre ellas El increíble mundo de Gumball, We lost our humans y Elliot from Earth para Cartoon Network.

Sobre Ezequiel Torres

Ezequiel es uno de los cofundadores de Rudo Company y a lo largo de 15 años se especializó en videoclips de animación con formato de cortometraje, varios de ellos premiados en festivales nacionales e internacionales. Entre sus trabajos más reconocidos están No Lullaby, Karma y The Wolf, este último con más de 200 millones de vistas en YouTube. También participó como animador en proyectos de renombre internacional como Spider-Man: Across the Spider-Verse o Lazarus, de Shinichiro Watanabe.