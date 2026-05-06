Meta pide a un juez de California que anule histórico veredicto sobre adicción a redes sociales

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Meta Platforms solicitó a un juez de Los Ángeles que anule el veredicto del jurado que declara a la empresa responsable ‌de la depresión de ‌una mujer, en un juicio histórico sobre si la empresa ha perjudicado a los usuarios jóvenes al diseñar sus plataformas para que sean adictivas.

En la solicitud, presentada el lunes pero hecha pública el miércoles, Meta pidió al juez que supervisó el juicio que revoque el veredicto y falle a su favor u ordene un nuevo juicio.

En marzo, el jurado ​determinó que Meta y ⁠Google, matriz de YouTube, habían sido negligentes en el diseño de ‌sus plataformas y no habían advertido a los usuarios ⁠de sus peligros. El jurado consideró a ⁠Meta responsable de 4,2 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y a Google de 1,8 millones.

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Google también ha anunciado que tiene previsto ⁠recurrir y ha solicitado al tribunal que anule el veredicto ​en su contra o que ordene un nuevo ‌juicio. Snap y TikTok también figuraban ‌como demandados en el proceso, pero ambos llegaron a un acuerdo ⁠con la demandante antes de que comenzara el juicio.

En la demanda, Meta argumentó que estaba protegida frente a las reclamaciones presentadas por la mujer, conocida como Kaley G.M., en virtud del artículo 230 de la ​Ley de ‌Decencia en las Comunicaciones, una ley federal de 1996 que, en general, protege a las plataformas en línea de la responsabilidad por el contenido generado por los usuarios.

Afirmó que las pruebas presentadas en el juicio vinculaban repetidamente los problemas de salud ⁠mental de Kaley con el contenido que veía, más que con características de diseño como la reproducción automática y el desplazamiento infinito.

Los abogados de Kaley G.M. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Meta, YouTube y otras empresas de redes sociales se enfrentan a miles de demandas similares presentadas por particulares y familias tanto en tribunales federales como estatales, así como a ‌demandas presentadas por distritos escolares y estados.

Los casos alegan que las empresas diseñaron sus plataformas para que fueran adictivas, lo que ha provocado una crisis de salud mental a nivel nacional entre adolescentes y jóvenes.

El juicio de Los Ángeles fue un caso emblemático para los litigios ante los tribunales estatales, ‌lo que significa que es un caso de prueba que podría ayudar a orientar las negociaciones de acuerdo en el conjunto más amplio de demandas.

Los jueces ‌de primera instancia ⁠han rechazado en gran medida los argumentos de las empresas de que la Sección 230 bloquea las demandas, pero ​la interpretación de la ley -que, según los expertos, podría tener amplias implicaciones para muchos tipos de empresas de Internet- probablemente será un elemento clave de cualquier recurso de apelación.

(Reportaje de Diana Novak Jones; edición de Natalia Ramos)