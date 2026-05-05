Alerta por la baja vacunación en Jujuy: advierten que "puede generar rebrotes" de sarampión

La salud pública de la provincia de Jujuy se encuentra en un punto crítico. La caída en los niveles de vacunación en el territorio que gobierna Carlos Sadir no solo preocupa por los números, sino también por sus posibles consecuencias. Desde el sistema sanitario advierten que esta situación podría facilitar la reaparición de enfermedades que estaban controladas, como el sarampión.

La jefa del servicio de Neumología del Hospital Materno Infantil, Patricia Meyer, advirtió que "la baja en la vacunación puede generar rebrotes”. Entre las principales preocupaciones se encuentra esta enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente si no hay suficiente cobertura de inmunización.

La falta de cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación abre la puerta a cuadros clínicos devastadores en niños y adultos mayores. Meyer mencionó enfermedades provocadas por bacterias como el neumococo y el haemophilus influenzae, que cuentan con vacunas gratuitas y que pueden generar cuadros graves. “Estas infecciones pueden dejar secuelas neurológicas o incluso provocar la muerte”, explicó en diálogo con Todo Jujuy.

Más allá del contagio inmediato, el sistema de salud pone el foco en la gravedad de las secuelas. Según explicó la especialista, las vacunas para estas patologías son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud, por lo que la omisión de las dosis representa un riesgo innecesario.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria debido a cuatro casos confirmados en residentes de Uruguay que, tras regresar de Bolivia, atravesaron diversas provincias, incluyendo Jujuy, lo que generó un seguimiento sanitario de contactos estrechos en la provincia.

Qué síntomas tiene el sarampión y qué hacer ante la sospecha

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Puede presentarse a cualquier edad y se transmite por las gotas que se liberan del aire de la nariz, boca o garganta de las personas infectadas. Los síntomas más frecuentes son la fiebre alta, las manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas malnutridas, con complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte.

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda realizar una consulta inmediata ante síntomas compatibles y mantener las medidas de aislamiento indicadas por los equipos de salud. A los profesionales de la salud se les sugiere incrementar la sospecha de la enfermedad febril exantemática y asegurar el seguimiento efectivo de contactos.