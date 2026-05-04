Creada y protagonizada por el actor de Bebé Reno: el mega drama que arrasa en HBO Max

Medio Hombre es una de las series más vistas de HBO Max.

Richard Gadd regresa a la pantalla con Medio Hombre (originalmente Half Man), una ambiciosa miniserie de seis episodios que ya se perfila como uno de los sucesos televisivos de 2026. Tras el impacto mundial de sus trabajos previos, el creador escocés no solo escribe y produce esta ficción para la BBC y HBO, sino que también la protagoniza junto a Jamie Bell.

La trama explora la compleja relación entre Niall y Ruben, dos hombres que crecieron como hermanos y cuyo vínculo inquebrantable comienza a resquebrajarse tres décadas después, tras un estallido de violencia durante una boda. El relato utiliza una estructura narrativa que retrocede en el tiempo para desentrañar cómo se forjó la lealtad entre estos dos personajes de personalidades opuestas: uno feroz y el otro gentil.

El elenco de Medio hombre terminó de conformarse con una sólida lista de talentos que acompañan la dupla central de Richard Gadd y Jamie Bell. A principios de 2025, se sumaron al proyecto figuras como Mitchell Robertson, Stuart Campbell y Neve McIntosh, junto a un grupo diverso de actores entre los que destacan Charlie De Melo, Bilal Hasna y Amy Manson.

Esta ambiciosa producción de la BBC y HBO cuenta además con las actuaciones de Marianne McIvor, Philippine Velge y Stuart McQuarrie, quienes completan el universo humano de esta historia centrada en los vínculos y la lealtad en tierras escocesas.

Escena de Medio Hombre.

Rodada íntegramente en los paisajes de Escocia bajo la dirección de Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck, la serie profundiza en la masculinidad y los secretos compartidos. Estrenada a finales de abril tanto en HBO como en las plataformas de la BBC, esta coproducción de Mam Tor y Thistledown Pictures marca un nuevo hito en la carrera de Gadd al abordar la fragilidad de las relaciones humanas más profundas.

Elenco de Medio Hombre

Richard Gadd como Ruben Pallister

Stuart Campbell como el joven Rubén

Jamie Bell como Niall Kennedy

Mitchell Robertson como el joven Niall

Marianne McIvor como Maura Pallister, la madre de Ruben

Neve McIntosh como Lori Kennedy, la madre de Niall

Charlie De Melo como Alby Safadi

Bilal Hasna como el joven Alby

Tim Downie como Daniel

Anjli Mohindra como Ava

Tom Andrews como Butch

Amy Manson como Mona

Charlotte Blackwood como la joven Mona

Otra opción para ver en HBO Max

La plataforma sumó a su catálogo de tendencias un docudrama de ciencia ficción a cargo de Asif Kapadia. Bajo el título 2073, el cineasta presenta una advertencia sobre el futuro de la humanidad, utilizando como inspiración fundamental la narrativa de La Jetée, el clásico cortometraje de Chris Marker.

La película se construye mediante un formato que fusiona elementos de ficción con una fuerte carga de crítica social. En este marco, el relato explora temas urgentes como la crisis ecológica, el dominio de los autoritarismos corporativos y el progresivo deterioro de los sistemas democráticos en el mundo contemporáneo.