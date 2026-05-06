WhatsApp le dice chau a los avatares animados

La función desaparecerá de forma progresiva tanto en Android como en iOS.

WhatsApp comenzó a eliminar los avatares animados en los perfiles y la decisión ya impacta en millones de usuarios. La función, que permitía usar una versión digital del usuario como foto y generar stickers personalizados, desaparecerá de forma progresiva tanto en Android como en iOS. Según confirmó la propia app con avisos dentro del sistema, primero se bloquea la creación y edición de estos avatares y luego se eliminan por completo.

El cambio no es menor: no se trata de un rediseño o ajuste, sino de una eliminación total. Los avatares dejarán de existir dentro de WhatsApp, incluyendo su uso como imagen de perfil y la posibilidad de generar nuevos stickers basados en ellos. El proceso ya empezó a desplegarse y se ampliará en las próximas semanas, aunque no hay una fecha exacta para su desaparición definitiva.

Por qué WhatsApp elimina los avatares

Los avatares llegaron a la app en 2022 como parte de la apuesta de Meta por la personalización y el universo digital, permitiendo crear caricaturas con rasgos físicos, ropa y expresiones propias. Incluso, con el tiempo se sumaron mejoras como más opciones de personalización y la integración con stickers animados.

Sin embargo, nunca lograron consolidarse entre los usuarios. A pesar de las actualizaciones, la adopción fue baja y muchos prefirieron seguir usando fotos reales en sus perfiles. Según los reportes, la decisión de eliminarlos también apunta a evitar confusiones dentro de la app y a simplificar la experiencia general.

En línea con esto, la estrategia de WhatsApp parece enfocarse en priorizar funciones que tengan mayor uso e impacto, optimizando recursos y dejando de lado herramientas que no lograron despegar.

Los avatares animados nunca lograron consolidarse entre los usuarios.

Qué pasa con los perfiles y los stickers

El proceso de eliminación es gradual y ya se está viendo en muchos dispositivos. En una primera etapa, los usuarios dejan de poder crear o editar sus avatares. Luego, la función desaparece por completo de la aplicación.

En cuanto a los perfiles, los avatares dejarán de mostrarse y serán reemplazados por la imagen que cada usuario tenga configurada. No es necesario hacer ningún cambio manual: la transición será automática dentro de la app.

Un punto clave es qué ocurre con los stickers. Aunque ya no se podrán generar nuevos, los que se enviaron anteriormente no se borrarán y seguirán disponibles en los chats o en la sección de favoritos, siempre que hayan sido guardados.

Con esta decisión, WhatsApp da de baja una de sus funciones más “experimentales” de los últimos años y refuerza una tendencia clara: enfocarse en herramientas simples, masivas y realmente utilizadas por su base de usuarios.