De cuánto es el salario mínimo de jubilados en mayo 2026: cuánto cobran

Fecha de pagos ANSES

El Gobierno nacional oficializó el aumento de 3,38% para las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales que paga ANSES durante mayo de 2026. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente implementada a través del DNU 274/24, que ajusta los haberes según la inflación informada por el INDEC.

La medida fue publicada mediante la resolución 110/2026 y establece que la jubilación mínima pasará de $380.319,31 a $393.174,10 durante el quinto mes del año. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos. De esta manera, el ingreso total para los jubilados que cobran la mínima ascenderá a $463.174,10 en mayo.

Desde el Ejecutivo señalaron que el refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación y evitar una mayor pérdida en la capacidad de compra de los ingresos previsionales.

ANSES: cómo quedan las jubilaciones y pensiones en mayo 2026

Con el incremento de 3,38%, los haberes previsionales quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10

Jubilación mínima con bono: $463.174,10

Jubilación máxima: $2.645.689,38

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28

Pensiones No Contributivas (PNC): $275.221,86

Prestación Básica Universal (PBU): $179.859,20

El ajuste también impacta sobre otras prestaciones administradas por ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el sistema SUAF.

Cuánto cobran los jubilados ANSES

Cuándo cobran los jubilados en mayo 2026

El calendario de pagos ya fue confirmado y comenzará el 11 de mayo, condicionado por el feriado del Día del Trabajador.

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo.

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

También aumentan AUH, AUE y SUAF

El incremento por movilidad también alcanza a las asignaciones familiares y sociales.

Los nuevos valores desde mayo quedan establecidos en:

AUH: $141.285,31

AUE: $141.285,31

Asignación Familiar por Hijo del SUAF: $70.862,64 para el primer rango de ingresos

Aumento para jubilados en mayo

Con este nuevo ajuste, el sistema previsional vuelve a actualizar haberes en función de la inflación mensual, en un contexto donde los ingresos de jubilados y pensionados siguen condicionados por la evolución del costo de vida.