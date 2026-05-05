Confirmado: jugar al League of Legends mejora el cerebro

El trabajo se llevó a cabo durante cinco meses con 68 estudiantes.

Un estudio científico reciente asegura que jugar a League of Legends no solo es entretenimiento: también puede mejorar el funcionamiento del cerebro. La investigación, realizada por la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China y publicada en la revista Brain Sciences, concluyó que este popular MOBA potencia habilidades cognitivas clave por encima de otros géneros, como los juegos de cartas por turnos.

El trabajo se llevó a cabo durante cinco meses con 68 estudiantes y comparó el impacto de League of Legends frente a Sanguosha, un juego de cartas muy conocido en China. Los resultados fueron claros: quienes jugaron al título de Riot Games mostraron un mejor desempeño en tareas como el seguimiento de múltiples objetivos y la toma de decisiones rápidas.

Qué dice la ciencia sobre jugar League of Legends

Uno de los puntos más relevantes del estudio es que los jugadores de League of Legends desarrollaron redes cerebrales más eficientes, algo que se comprobó mediante electroencefalogramas. Esto significa que el cerebro optimiza la forma en que procesa la información, especialmente en contextos dinámicos y exigentes.

Además, los beneficios no fueron pasajeros. Los investigadores detectaron que estas mejoras cognitivas se mantenían incluso diez semanas después de haber terminado las sesiones de juego, lo que sugiere un impacto duradero en la capacidad mental.

Otros análisis complementarios refuerzan esta idea: el juego también puede mejorar la memoria de trabajo y la atención visual, dos habilidades fundamentales tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana.

Por qué este videojuego potencia el cerebro

El secreto detrás de estos efectos está en la propia naturaleza de League of Legends. Se trata de un juego competitivo en tiempo real donde los jugadores deben gestionar múltiples variables al mismo tiempo: estrategia, coordinación en equipo, lectura del mapa y toma de decisiones bajo presión.

Este tipo de exigencia obliga al cerebro a trabajar de manera constante y adaptativa, algo que no ocurre en juegos más pausados o lineales. En otras palabras, el jugador entrena su mente mientras juega, casi sin darse cuenta.

Los jugadores de League of Legends desarrollaron redes cerebrales más eficientes.

Desde su lanzamiento en 2009, League of Legends se convirtió en uno de los videojuegos más influyentes del mundo y un pilar de los esports, con millones de usuarios activos. Ahora, además, suma un nuevo argumento a su favor: podría ser una herramienta inesperada para estimular el cerebro.

En definitiva, lejos de ser una simple distracción, este tipo de videojuegos competitivos demuestra que el gaming también puede tener un costado positivo. Siempre con moderación, jugar puede ser otra forma de entrenar la mente.