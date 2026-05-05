Nace en nido ajeno: la historia del extraño pájaro parásito que engaña a otras aves para criar a sus pichones. Foto: AgePhotoStock

La naturaleza es tan maravillosa que se pueden encontrar casos como el del Cuculus canorus, una especie de pájaro que abandona sus crías en nidos ajenos pero mediante una técnica parasitaria. Conocido como "Cuco", la hembra visita nidos ajenos cuando los dueños no están. Una vez allí, se come uno de los huevos ajenos y lo reemplaza por uno propio. Se trata de una "conducta conocida como parasitismo de puesta", explican desde National Geographic.

Sin embargo, el plan del Cuco no siempre sale bien. "A veces las víctimas se resisten. Los dueños del nido pueden llegar a acosar a la hembra e impedir la puesta; otras veces tiran el huevo de cuco antes de que eclosione, o abandonan el nido", detallan desde el mencionado medio de ciencia. En sintonía, desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cita aquel, "hay constancia de que C. canorus llega a endosar huevos a aves de más de 100 especies diferentes".

Cómo trabaja el pájaro Cuco: qué es el parasitismo de puesta

El parasitismo de puesta es una estrategia reproductiva en la que un ave, como el Cuculus canorus, deposita sus huevos en el nido de otra especie para que sean esos padres adoptivos quienes los incuben y críen. Lo más increíble es que "cuando el pollo de Cuco rompe el cascarón, expulsa a los demás huevos o polluelos para adueñarse de todo el espacio y el alimento disponible", explican desde NatGeo.

El "Cuco" es un pájaro con comportamiento parasitario. Foto: Joerg Hemmer

Siguiendo esta línea, desde el portal del medio detallan: "Con tanta hambre como todas las demás crías juntas, la cría desproporcionadamente grande devora todo cuanto aportan sus padres de acogida. El alimento lo aporta un carricero, anfitrión habitual". Al respecto, Franka Slothouber, exeditora gráfica y fotógrafa de naturaleza, relata: "El pobre carricero prácticamente desaparece dentro del pico que su bebé 'adoptado' abre desaforadamente. Y sin embargo, la pareja de aves está convencida de que ese polluelo es suyo, y lo cuidan hasta el final".

Cómo es el pájaro Cuco

El Cuculus canorus es un ave de tamaño mediano, de cuerpo esbelto y cola larga, que suele medir entre 32 y 36 centímetros. Su dorso es gris azulado, mientras que el pecho y el vientre son claros, atravesados por finas barras oscuras. Sus alas puntiagudas y su silueta alargada hacen que en vuelo pueda recordar a un pequeño halcón, una semejanza que incluso puede ayudarlo a acercarse a otros nidos sin despertar tanta alarma.