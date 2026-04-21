El pájaro cantor que anuncia la llegada de la lluvia y el buen augurio para quien lo vea.

Hay un ave que prácticamente todos alguna vez escucharon cantar: el benteveo, conocido científicamente como Pitangus sulphuratus. Este vive habitualmente en las ciudades, parques y zonas rurales de gran parte de Sudamérica, este pájaro no solo se distingue por su plumaje amarillo intenso y su máscara negra, sino también por su inconfundible vocalización, que parece repetir su propio nombre. A lo largo del tiempo, su canto se convirtió una creencia popular, transmitida de generación en generación: su aparición y su voz anuncian la llegada de la lluvia, además de traer buen augurio para quien lo escucha.

Sin embargo, desde una perspectiva científica, no existe evidencia de que el benteveo pueda predecir lluvias de manera directa. Especialistas en comportamiento animal y ornitología coinciden en que no se trata de un “anuncio” consciente, sino de una correlación entre su actividad y ciertos cambios ambientales. Diversos estudios sugieren que muchas aves, incluido el benteveo, son sensibles a variaciones en la presión atmosférica, la humedad y la temperatura, factores que suelen modificarse antes de una tormenta.

El benteveo es conocido por su particular canto.

Entonces, lo que popularmente se interpreta como un presagio, en verdad se explica como una adaptación conductual. Por ejemplo, es frecuente que el benteveo intensifique su vocalización o busque alimento con mayor urgencia antes de que las precipitaciones limiten su actividad. De esta manera, su conducta genera la impresión de que anticipa la llegada de la lluvia.

¿Es de buen augurio ver un benteveo?

Ver o escuchar a un benteveo popularmente es considerado un buen augurio, sobre todo en los países de Sudamérica. La creencia es producto de su canto característico, que parece decir “bien te veo”, y que tradicionalmente fue interpretado culturalmente como una señal positiva, una especie de bienvenida, protección o anuncio de algo favorable por venir.

Si bien estas creencias no tienen una base científica, forman parte del folclore y de la manera en que distintas comunidades le otorgan significado a los sonidos de la naturaleza. En muchos casos, el benteveo también se asocia con la vitalidad, la perseverancia y la buena fortuna, en parte porque es un ave adaptable, presente tanto en ámbitos rurales como urbanos.

Así que, para quienes se crucen próximamente un benteveo, escuchar su canto no necesariamente indaría que la lluvia está cerca o que se viene un buen augurio. Pero, las tradiciones y creencias populares son parte fundamental de la cultura, y nuestra tarea como sociedad es seguir transmitiéndolas de generación en generación.