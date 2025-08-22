Google realizó ayer en Nueva York su esperado evento "Made by Google", donde presentó oficialmente la serie Pixel 10, cuyos detalles se habían filtrado ampliamente en los últimos meses. La presentación sorprendió no solo por los productos, sino por la dinámica innovadora que incorporó, sumando al comediante Jimmy Fallon para darle un toque más distendido y con indirectas a Apple, aunque sin nombrarla directamente.

Más allá del humor, el foco estuvo puesto en las nuevas funciones de inteligencia artificial que integran estos dispositivos, algunas de las cuales aún no están disponibles en los iPhones. Una de las más destacadas es "Magic Cue", que anticipa las acciones que el usuario podría querer realizar, mostrando información relevante y sugiriendo soluciones. Por ejemplo, mientras se busca un vuelo, puede mostrar fotos o datos útiles durante una llamada con la aerolínea.

Complementando esta función, "Daily Hub" ofrece un resumen personalizado del día, incluyendo eventos del calendario, listas de reproducción y temas recomendados para seguir leyendo en internet, todo pensado para facilitar la organización diaria del usuario.

En cuanto a funciones que Apple ya tiene o está por lanzar, Google presentó la transcripción y traducción de llamadas en tiempo real. La transcripción estará disponible en la función "Recibir un mensaje" dentro de la app Teléfono, mientras que la traducción no solo ocurre instantáneamente sino que mantiene el tono de voz de cada participante. Google domina más idiomas compatibles, aunque se espera que Apple amplíe su soporte con iOS 26.

Otra novedad para los amantes de la escritura es "Pixel Journal", que usa IA para sugerir ideas y patrones de escritura, ayudando a quienes quieren crear contenido diario. Aunque Apple cuenta con una app Diario, esta no incluye inteligencia artificial.

Otras funciones potentes del nuevo celular Pixel de Google

En el terreno fotográfico, Google sumó "Camera Coach", una función que brinda consejos en tiempo real para mejorar la iluminación y composición de las fotos. Además, la cámara analiza hasta 150 fotogramas en segundos para seleccionar la mejor foto grupal, asegurando que todos estén mirando a la cámara, incluso en grupos grandes, mejorando la composición creativa. Para la creación de contenido, ahora es posible generar videos a partir de descripciones breves en texto, una herramienta que amplía las posibilidades creativas de los usuarios.

Google anunció que el Pixel 10 Pro tiene todas las nuevas funciones de IA disponibles.

Los usuarios del Pixel 10 también podrán experimentar "Gemini Live", que permite interactuar con la IA en tiempo real, obteniendo contexto visual de la cámara o la pantalla del móvil. Esta IA se comunica con tono, ritmo y entonación mejorados, imitando acentos y adaptándose a las necesidades del usuario, dándole una sensación más humana a la interacción.

Por último, Google actualizó Gboard con herramientas de escritura que corrigen ortografía, gramática y ofrecen reescritura en distintos estilos, similares a las opciones que Apple ya tiene. Además, Google Fotos incorporará edición de imágenes basada en conversaciones, una función que refuerza la ventaja de Google en la carrera tecnológica.

Mientras tanto, Apple mantiene en desarrollo el relanzamiento de Siri y la mejora de sus capacidades en Apple Intelligence, sin contar aún con un modelo de lenguaje grande específico. Se rumorea que iPhone 17, previsto para lanzarse con iOS 26, incluirá el rediseño Liquid Glass, pero en IA no se esperan grandes avances inmediatos. El verdadero salto podría llegar recién en 2026 con futuras actualizaciones de iOS 26.