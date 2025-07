Apple pierde su recurso contra caso de monopolio de smartphones en EEUU

People walk by the Apple store on Fifth Avenue in New York

Apple debe hacer frente a la demanda del Departamento de Justicia que acusa al fabricante del iPhone de dominar ilegalmente el mercado estadounidense de teléfonos inteligentes, dictaminó el lunes un juez. El juez de distrito Julien Neals de Newark denegó la petición de Apple de desestimar la demanda, en la que se acusa a la empresa de imponer restricciones a los desarrolladores de aplicaciones y dispositivos de terceros para evitar que los usuarios se pasen a la competencia y dominar ilegalmente el mercado. La decisión permitiría que el caso siguiera adelante en lo que podría ser una lucha de años para Apple contra el intento de rebajar lo que es calificado como barreras a la competencia con el iPhone. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Las ventas del smartphone más popular del mundo totalizaron 201.000 millones de dólares en 2024. Apple presentó un nuevo modelo de iPhone en febrero con características mejoradas a un precio de 170 dólares más que su predecesor. La demanda emitida en marzo de 2024 se centra en las restricciones y tarifas que Apple impone a los desarrolladores de aplicaciones, así como en los obstáculos técnicos a los dispositivos y servicios de terceros, como relojes inteligentes, carteras digitales y servicios de mensajería, que competirían con los suyos. El Departamento de Justicia afirma que estas prácticas destruyen la competencia y que debe impedirse a Apple que continúe con ellas. Apple había alegado que sus limitaciones al acceso de terceros a su tecnología eran razonables y que obligarla a compartir tecnología con sus competidores frenaría la innovación. Con información de Reuters