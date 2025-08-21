Google apuesta fuerte con el Pixel 10 Pro Fold para que los celulares plegables dejen de ser una curiosidad y se conviertan en una alternativa sólida.

Desde que Google se sumó a la tendencia de los celulares plegables en 2023, fue mejorando su propuesta. En el evento Made by Google, la empresa mostró un nuevo modelo que combina una construcción más robusta con un hardware potente y una pantalla que promete una experiencia visual superior. Se trata del Pixel 10 Pro Fold, un dispositivo que busca posicionarse en la gama alta con un fuerte enfoque en resistencia y rendimiento.

El Google Pixel 10 Pro Fold mide 15,49 cm de alto y 7,62 cm de ancho cuando está plegado, con un grosor de 1,02 cm y un peso de 258 gramos. Al desplegarlo, la pantalla interna alcanza las 8 pulgadas con tecnología OLED Super Actual Flex, una resolución de 2076 x 2152 píxeles y una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. La pantalla externa, por su parte, creció ligeramente hasta las 6,4 pulgadas y cuenta con brillo máximo de hasta 3.000 nits, ideal para usarlo bajo luz intensa.

La marca reforzó la durabilidad con certificación IP68 contra agua y polvo, y asegura que su bisagra rediseñada sin engranajes resistirá más de una década de plegados. Además, la pantalla tiene varias capas de protección antiimpacto y cristal ultrafino reforzado, buscando superar una de las críticas más comunes a los plegables: su fragilidad.

Rendimiento y batería: El corazón del Pixel 10 Pro Fold es el procesador Tensor G5, fabricado en 3 nanómetros, acompañado por 16 GB de RAM. Google destaca que la TPU es un 60% más potente y la CPU mejora un 36% respecto al modelo anterior, lo que promete una experiencia más fluida y eficiente. La batería también creció hasta 5.015 mAh, la más grande en un plegable actual, con carga rápida y carga inalámbrica PixelSnap, que facilita la conexión de accesorios magnéticos compatibles.

En el terreno fotográfico, el equipo mantiene sensores similares al Pixel 9 Pro Fold: un sensor principal de 48 MP, ultra gran angular de 10,5 MP y teleobjetivo de 10,8 MP. Para selfies, dispone de dos cámaras de 10 MP, una en cada pantalla. Aunque no hay grandes saltos en resolución, Google asegura que el sistema fotográfico fue afinado para mejores resultados, apoyado en un ISP mejorado y software avanzado.

El celular Pixel 10 Pro Fold podría convertirse en el plegable más resistente y potente de Google.

Pixel 10 Pro Fold: los detalles del nuevo celular de Google

El Pixel 10 Pro Fold viene con Android 16 y una batería de funciones basadas en inteligencia artificial, como detección automática de llamadas spam, protección contra malware y el modo Live de Gemini, que puede interpretar nuestro estado emocional durante una conversación. También incorpora traducción en tiempo real durante llamadas y nuevas herramientas para fotografía asistida que guían al usuario en tiempo real.

El teléfono ya está disponible para reservar en Francia y llegará a las tiendas de otros países europeos, como España, en octubre con colores gris cuarzo y jade. Su precio inicial es de 1.899 euros para la versión de 256 GB, según medios especializados, aunque todavía no hay confirmación sobre su disponibilidad en otros sitios.