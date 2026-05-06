América TV tomó una drástica decisión con el programa de una histórica conductora.

América TV está haciendo cambios contundentes en su grilla durante este 2026, algo que dejó en claro cuando a principio de año se trajo a Beto Casella desde Canal 9 junto a varios de sus compañeros de Bendita.

Desde luego que esto no fue, ni será, lo único en ser modificado en lo que resta del año. Muestra de ello es la decisión que tomaron con uno de sus programas más característicos, que llevaba varias temporadas al aire: A la Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

El programa de A la Tarde será levantado.

¿Qué pasó con A la Tarde?

Según informaron distintos medios, desde la señal optaron por no seguir teniendo al aire tanto a la modelo como a sus demás panelistas, con la intención de llenar ese espacio con un programa diario que tendrá como timoneles a Tartu y Sabrina Rojas, que ya tienen experiencia en dupla tras su labor en Pasó en América.

Queda en el aire, entonces, el futuro de Mazzocco, quien este miércoles ya hizo oficial la noticia al manifestarlo públicamente en vivo. Cabe recordar que durante cinco años condujo A la Tarde, siendo nominada al Martín Fierro en varias ocasiones e incluso ganándolo hace dos temporadas. Por otra parte, es pertinente señalar que también gozan de un contrato con el canal Luis Ventura, Debora D´Amato, Daniel Fava, la doctora Andrea Campbell, Santiago Sposato y Luis Bremer.