Cuándo se cobra el primer aguinaldo de 2026: quiénes lo reciben

Cómo sé si cobro aguinaldo

Los trabajadores en relación de dependencia, junto con jubilados y pensionados, cobrarán durante junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Se trata de uno de los ingresos más esperados del año, especialmente en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

La legislación vigente establece que el medio aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio de 2026. Sin embargo, la normativa también contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para efectuar el pago. De esta manera, este año los empleadores tendrán tiempo hasta el 7 de julio para depositar la primera cuota del SAC, según lo previsto en la ley 27.073.

Quiénes cobran el aguinaldo en 2026

El aguinaldo corresponde a:

Trabajadores registrados del sector privado.

Empleados del sector público.

Jubilados y pensionados de ANSES.

En cambio, no cobran aguinaldo:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Empleados informales o no registrados.

Esto ocurre porque el Sueldo Anual Complementario solamente aplica para personas que mantienen una relación de dependencia o perciben haberes previsionales.

Aguinaldo cuándo se cobra

Cuándo se paga el primer aguinaldo de 2026

La primera cuota del aguinaldo debe abonarse durante junio y tiene como fecha límite legal el 30 de ese mes. No obstante, la normativa permite extender el plazo hasta cuatro días hábiles posteriores. En 2026, eso implica que el pago podrá realizarse hasta el martes 7 de julio. En el caso de las empleadas domésticas y trabajadores de casas particulares, el aguinaldo debe pagarse en la última jornada laboral de junio.

Por otra parte, el segundo medio aguinaldo del año se abona en diciembre. En ese caso, el plazo legal vence el 18 de diciembre de 2026, aunque también existe una prórroga de cuatro días hábiles.

Cuándo cobro el aguinaldo de mayo y junio

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre. Para la primera cuota de 2026, se toma como referencia el período comprendido entre enero y junio.

Dentro del cálculo se incluyen:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales remunerativos.

En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como ciertos bonos extraordinarios o la ropa de trabajo. Por ejemplo, si el salario más alto percibido durante el semestre fue de $1.200.000, el medio aguinaldo será de $600.000. En los casos donde el trabajador no haya prestado tareas durante todo el semestre, el aguinaldo se calcula de manera proporcional. El monto surge de dividir el mejor sueldo mensual por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados.

Esto aplica, por ejemplo, para:

Personas que ingresaron recientemente a un empleo.

Trabajadores que cambiaron de empresa.

Empleados con contratos iniciados durante el semestre.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES también recibirán el medio aguinaldo junto con sus haberes mensuales de junio. El cálculo se realiza automáticamente sobre el mejor haber mensual percibido en el semestre y se deposita junto al calendario habitual de pagos del organismo previsional.