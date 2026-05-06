Huerta durante el otoño: las verduras que recomiendan plantar en esta época

Tener una huerta en casa, ya sea en el jardín o en macetas en el balcón, es una gran forma de ahorrar y comer verduras de calidad. En mayo, con la llegada de las lluvias y el frío, es clave plantar ciertos cultivos para aprovechar el clima de temporada y cosechar más rápido y abundante.
Huerta en casa: qué verduras plantar en otoño en Argentina
A pesar de que desciende la temperatura en mayo, hay ejemplares de plantas ideales para plantar en otoño porque resisten el frío siempre que se traten con cuidado y sin exponerlas a heladas extremas. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), recomiendan plantar en esta época del año:
Para siembra directa
- Ajo: se siembra directa en marzo-abril (podés arrancar en mayo si te pasaste). Cosecha en 150-180 días (entre 5 y 6 meses).
- Haba: siembra directa en abril-mayo. Cosecha en 150-180 días (entre 5 y 6 meses).
- Coliflor: siembra directa hasta mayo. Cosecha en 150 días (alrededor de 5 meses).
- Radicheta: siembra directa hasta mayo. Cosecha en 90 días (alrededor de 3 meses), da 3 cortes.
- Zanahoria: siembra directa todo el año. Cosecha en 110-130 días (alrededor de 4 meses).
- Remolacha: siembra directa todo el año. Cosecha en 130 días (alrededor de 4 meses).
- Espinaca: siembra directa. Cosecha en 80-100 días (alrededor de 3 meses).
Las zanahorias son las grandes estrellas de la temporada de otoño, pero hay que esperar al menso 3 meses para cosecharlas
Para transplantar en mayo:
- Apio: almácigo en marzo, trasplante en mayo. Cosecha en 70-80 días desde el trasplante (entre 2 y 3 meses).
- Puerro: almácigo febrero-abril, trasplante hasta julio. Cosecha en 120-150 días (entre 4 y 5 meses).
Otras verduras ideales para mayo
Son ejemplares que se pueden seguir sembrando en mayo, aunque su temporada inicia antes:
- Brócoli: almácigo febrero-marzo, trasplante marzo-abril. Cosecha en 80-100 días (alrededor de 3 meses).
- Repollo: almácigo febrero-marzo, trasplante marzo-abril. Cosecha en 90-130 días (entre 3 y 4 meses).
- Lechuga (variedad gallega de otoño): almácigo y trasplante. Cosecha en 85 días (alrededor de 3 meses).
- Cebolla: siembra directa en abril o almácigo marzo-abril. Cosecha en 270 días (alrededor de 9 meses, ¡la más lenta!).
¿Qué verduras se pueden plantar durante todo el año?
A lo largo de los 12 meses del año, incluido mayo, hay tres verduras que se pueden plantar y que se cosechan relativamente rápido:
- Rabanito: el más rápido de todos, listo en solo 25-30 días.
- Perejil: cosecha en 75 días el primer corte, 100 días el segundo.
- Acelga: cosecha en 130 días, da 3 a 5 cortes.