Huerta durante el otoño: las verduras que recomiendan plantar en esta época

Tener una huerta en casa, ya sea en el jardín o en macetas en el balcón, es una gran forma de ahorrar y comer verduras de calidad. En mayo, con la llegada de las lluvias y el frío, es clave plantar ciertos cultivos para aprovechar el clima de temporada y cosechar más rápido y abundante.

Huerta en casa: qué verduras plantar en otoño en Argentina

A pesar de que desciende la temperatura en mayo, hay ejemplares de plantas ideales para plantar en otoño porque resisten el frío siempre que se traten con cuidado y sin exponerlas a heladas extremas. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), recomiendan plantar en esta época del año:

Para siembra directa

Ajo : se siembra directa en marzo-abril (podés arrancar en mayo si te pasaste). Cosecha en 150-180 días (entre 5 y 6 meses).

: se siembra directa en marzo-abril (podés arrancar en mayo si te pasaste). Cosecha en 150-180 días (entre 5 y 6 meses). Haba : siembra directa en abril-mayo. Cosecha en 150-180 días (entre 5 y 6 meses).

: siembra directa en abril-mayo. Cosecha en 150-180 días (entre 5 y 6 meses). Coliflor : siembra directa hasta mayo. Cosecha en 150 días (alrededor de 5 meses).

: siembra directa hasta mayo. Cosecha en 150 días (alrededor de 5 meses). Radicheta : siembra directa hasta mayo. Cosecha en 90 días (alrededor de 3 meses), da 3 cortes.

: siembra directa hasta mayo. Cosecha en 90 días (alrededor de 3 meses), da 3 cortes. Zanahoria : siembra directa todo el año. Cosecha en 110-130 días (alrededor de 4 meses).

: siembra directa todo el año. Cosecha en 110-130 días (alrededor de 4 meses). Remolacha : siembra directa todo el año. Cosecha en 130 días (alrededor de 4 meses).

: siembra directa todo el año. Cosecha en 130 días (alrededor de 4 meses). Espinaca: siembra directa. Cosecha en 80-100 días (alrededor de 3 meses).

Las zanahorias son las grandes estrellas de la temporada de otoño, pero hay que esperar al menso 3 meses para cosecharlas

Para transplantar en mayo:

Apio : almácigo en marzo, trasplante en mayo. Cosecha en 70-80 días desde el trasplante (entre 2 y 3 meses).

: almácigo en marzo, trasplante en mayo. Cosecha en 70-80 días desde el trasplante (entre 2 y 3 meses). Puerro: almácigo febrero-abril, trasplante hasta julio. Cosecha en 120-150 días (entre 4 y 5 meses).

Otras verduras ideales para mayo

Son ejemplares que se pueden seguir sembrando en mayo, aunque su temporada inicia antes:

Brócoli : almácigo febrero-marzo, trasplante marzo-abril. Cosecha en 80-100 días (alrededor de 3 meses).

: almácigo febrero-marzo, trasplante marzo-abril. Cosecha en 80-100 días (alrededor de 3 meses). Repollo : almácigo febrero-marzo, trasplante marzo-abril. Cosecha en 90-130 días (entre 3 y 4 meses).

: almácigo febrero-marzo, trasplante marzo-abril. Cosecha en 90-130 días (entre 3 y 4 meses). Lechuga (variedad gallega de otoño): almácigo y trasplante. Cosecha en 85 días (alrededor de 3 meses).

(variedad gallega de otoño): almácigo y trasplante. Cosecha en 85 días (alrededor de 3 meses). Cebolla: siembra directa en abril o almácigo marzo-abril. Cosecha en 270 días (alrededor de 9 meses, ¡la más lenta!).

El otoño es clave para verduras de hoja verde o blanca como la lechuga, brócoli, coliflor y la espinaca

¿Qué verduras se pueden plantar durante todo el año?

A lo largo de los 12 meses del año, incluido mayo, hay tres verduras que se pueden plantar y que se cosechan relativamente rápido: