Las verduras que podés plantar en tu balcón durante el otoño 2026.

Con la llegada del otoño en Argentina, las temperaturas más suaves y la mayor humedad generan condiciones ideales para iniciar o renovar una huerta urbana, incluso en espacios reducidos como balcones. Lejos de ser una temporada de pausa, especialistas coinciden en que es un momento clave para sembrar variedades que se adaptan mejor al clima fresco y requieren menos mantenimiento que en verano.

En este contexto, cada vez más personas optan por cultivar sus propios alimentos en casa, una práctica que permite acceder a productos frescos, reducir gastos y promover hábitos más sustentables.

Verduras de hoja: las más fáciles para empezar

Las hortalizas de hoja son las grandes protagonistas del otoño y también las más recomendadas para balcones. Crecen rápido, ocupan poco espacio y se adaptan bien a macetas. Entre las principales opciones se destacan la lechuga, acelga, espinaca, rúcula y achicoria. Estas variedades toleran bien el descenso de temperatura y pueden cosecharse de forma continua, cortando las hojas a medida que crecen.

Hortalizas de raíz: ideales para macetas profundas

Otra alternativa son los cultivos de raíz, que también prosperan en otoño. Requieren recipientes un poco más profundos, pero son fáciles de mantener, como la zanahoria, remolacha, rabanito y cebolla. Estas verduras aprovechan el suelo fresco y húmedo, lo que favorece su desarrollo y sabor.

Coles y variedades resistentes al frío

Para quienes buscan opciones más robustas, el otoño es ideal para plantar repollo, coliflor o col rizada. Son cultivos que resisten bajas temperaturas y pueden crecer durante varios meses, incluso acercándose al invierno.

Legumbres y cultivos complementarios

Si el balcón tiene algo más de espacio o buena exposición al sol, también se pueden sumar arvejas o habas. Estas plantas no solo producen alimentos, sino que además ayudan a mejorar la calidad del suelo.

Cada vez más personas optan por cultivar sus propios alimentos en casa, una práctica que permite acceder a productos frescos, reducir gastos y promover hábitos más sustentables.

Claves para cultivar en balcón

Para que la huerta funcione, hay algunos factores esenciales:

Luz solar: al menos 4 a 6 horas diarias.

Buen drenaje: macetas con agujeros para evitar exceso de agua.

Sustrato fértil: tierra suelta, aireada y rica en nutrientes.

Elección de recipientes: más profundidad para raíces, menos para hojas.

Además, los expertos recomiendan comenzar con cultivos simples o incluso combinar verduras con hierbas aromáticas como perejil o romero, que ayudan a prevenir plagas.

La huerta en casa dejó de ser una moda pasajera para convertirse en un hábito cada vez más extendido. El otoño, con su clima templado, aparece como una oportunidad ideal para empezar desde cero o ampliar el cultivo, incluso en un pequeño balcón urbano.