Cuánto cobra un trabajador de seguridad privada en mayo 2026.

El salario que cobra empleado de seguridad privada.

Los trabajadores de seguridad privada en la Argentina cobrarán en mayo de 2026 con nuevos salarios actualizados bajo el acuerdo paritario firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). El esquema contempla incrementos escalonados durante el primer semestre del año y mantiene una revisión salarial prevista para las próximas semanas.

Dentro de la estructura salarial vigente, el vigilador general —categoría base del convenio colectivo— ya supera los $1,58 millones brutos mensuales con adicionales incluidos. El ingreso final, sin embargo, puede variar según la categoría, la antigüedad, el tipo de tareas y la zona donde presta servicios cada trabajador.

Cuánto gana un vigilador de seguridad privada en mayo de 2026

Según la escala salarial vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07, estos son los salarios brutos estimados para mayo de 2026 con adicionales incluidos:

Vigilador general: $1.584.600

Vigilador bombero: $1.658.200

Administrativo: $1.692.900

Vigilador principal: $1.730.700

Verificación de eventos: $1.658.200

Operador de monitoreo: $1.658.200

Guía técnico: $1.692.900

Instalador de sistemas electrónicos: $1.730.700

Controlador de admisión y permanencia general: $1.584.600

Los valores corresponden al ingreso bruto mensual estimado según la actualización salarial acordada entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector.

El salario que cobra empleado de seguridad privada.

Cómo se compone el salario de seguridad privada

El sueldo mensual del personal de seguridad privada está integrado por distintos conceptos contemplados dentro del acuerdo paritario.

En el caso del vigilador general, el ingreso de mayo de 2026 se compone de la siguiente manera:

Sueldo básico: $902.600

Adicional por presentismo: $165.000

Viáticos: $487.000

Adicional no remunerativo: $30.000

Ese mismo esquema salarial se replica proporcionalmente en el resto de las categorías del convenio colectivo.

Además del salario básico, los trabajadores pueden percibir otros adicionales según el tipo de tareas que realizan. Entre ellos aparecen:

Plus por monitoreo

Servicios aeroportuarios

Eventos

Destinos diferenciales

Adicional vacacional extraordinario

Cuánto cobra un trabajador de seguridad privada en mayo 2026.

Cómo evolucionó el aumento salarial en 2026

El acuerdo firmado entre UPSRA y CAESI estableció incrementos progresivos durante el primer semestre de 2026.

En el caso del vigilador general, el salario bruto total evolucionó de la siguiente manera:

Enero: $1.516.000

Febrero: $1.539.800

Marzo: $1.548.600

Abril: $1.564.150

Mayo: $1.584.600

Junio: $1.644.650

En paralelo, el salario básico del vigilador general pasó de $833.600 en diciembre de 2025 a $911.650 previstos para junio de 2026. La suba acumulada durante el período alcanza aproximadamente el 9,36%.

Qué pasará con las paritarias de seguridad privada

El acuerdo vigente incluye una cláusula de revisión salarial prevista para mayo de 2026. Durante esa instancia, el sindicato y las empresas deberán evaluar el impacto de la inflación y analizar la necesidad de nuevos aumentos para el segundo semestre del año.

La negociación será clave para definir cómo continuará la recomposición salarial de uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores registrados dentro de los servicios privados en la Argentina.