Cuánto cobran trabajadores de seguridad

El salario de los trabajadores de seguridad privada en Argentina durante abril de 2026 está definido por el acuerdo paritario vigente entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

Este esquema contempla aumentos escalonados durante el primer semestre del año, con actualizaciones mensuales que impactan en el ingreso total de los trabajadores. En este contexto, el sector muestra salarios que superan ampliamente el millón y medio de pesos en las categorías principales.

Cuánto cobra un trabajador de seguridad privada en abril 2026

Según la escala vigente, estos son los ingresos brutos mensuales estimados para abril:

Vigilador general: $1.564.150

$1.564.150 Vigilador bombero: $1.636.800

$1.636.800 Administrativo: $1.671.100

$1.671.100 Vigilador principal: $1.708.400

$1.708.400 Operador de monitoreo: $1.636.800

$1.636.800 Verificación de eventos: $1.636.800

$1.636.800 Guía técnico: $1.671.100

$1.671.100 Instalador de sistemas electrónicos: $1.708.400

$1.708.400 Controlador de admisión y permanencia: $1.564.150

Estos valores corresponden al salario bruto total, que incluye tanto el sueldo básico como los distintos adicionales establecidos en el acuerdo del sector.

Aumento salarios de seguridad

Cómo se compone el salario del trabajador de seguridad privada

El ingreso mensual de un trabajador de seguridad privada no se limita al básico. El convenio incluye varios componentes que elevan el salario final:

Sueldo básico según categoría.

Adicional por presentismo.

Viáticos no remunerativos.

Sumas no remunerativas del acuerdo 2026.

Adicional vacacional extraordinario.

Plus por tareas específicas (como monitoreo, eventos o zonas diferenciales).

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el pago de sumas no remunerativas entre enero y junio. Si bien no impactan en el aguinaldo ni en horas extras, forman parte del ingreso mensual y serán incorporadas parcialmente al básico en el segundo semestre.

Salarios con aumento

Cómo evolucionan los salarios en el semestre

El esquema paritario prevé subas progresivas mes a mes. En el caso del vigilador general, el salario pasó de $1.548.600 en marzo a $1.564.150 en abril, con nuevas actualizaciones previstas para los próximos meses. Se espera que el ingreso alcance los $1.584.600 en mayo y los $1.644.650 en junio, en línea con una recomposición gradual que busca acompañar la evolución de los precios.

Además, el acuerdo incluye una cláusula de revisión salarial prevista para mayo de 2026, instancia en la que se evaluarán posibles ajustes adicionales. En abril, el sector de seguridad privada consolida así salarios por encima del millón y medio de pesos en sus categorías principales, con una estructura que combina básicos, adicionales y sumas transitorias para sostener el ingreso de los trabajadores.