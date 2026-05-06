Un café librería escondido en una casona antigua: el plan ideal para una tarde en Buenos Aires.

Existe un café librería escondido en una casona chorizo antigua en la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para visitar. La ciudad está llena de rincones ocultos por descubrir y este es uno de ellos.

Se trata de Eterna Cadencia, una librería ubicada dentro de una casa antigua, en el barrio porteño de Palermo. Lo que muchas personas no saben es que cuenta con un café oculto en el que las personas pueden pasar a tomar un café mientras leen un libro.

"Eterna Cadencia es una hermosa librería en la que podrás encontrar un bar oculto en su patio interno para que puedas escoger un libro y leerlo mientras disfrutas de un rico café", relata la cuenta de Instagram Recorre Buenos Aires, que se encarga de compartir rincones de la ciudad poco conocidos.

Además, "cuenta con una hermosa terraza con vegetación, sillones de exterior, sillas de madera y una escalinata de madera para que puedas disfrutar de este sector al aire libre", añade. Además de desayunos y meriendas, también ofrecen almuerzos y cenas.

La belleza de este café librería radica en su ambientación: una casa de pisos y muebles de madera, lámparas arañas y mosaicos con granito en el patio, que te transportan en el tiempo. También realizan exposiciones, charlas y talleres de literatura.

Eterna Cadencia: la librería con un café oculto ubicada en Palermo

Ubicación y horarios

Dirección : Honduras 5582, Palermo.

Horarios: de lunes a viernes de 9 a 21; sábados de 12 a 20.

Menú

Platos principales

Suprema de pollo con ensalada (3 ingredientes)

Wrap de pollo y vegetales con ensalada Eterna

Wrap de vegetales con ensalada Eterna

Fusillis primavera (rúcula y tomate)

Fusillis a la putanesca (fileto, olvias negras y alcaparras)

Fusillis con tomates confitados, paneta y albahaca

Ensalada Cesar

Pasta salad (fusillis fríos, rúcula, tomate, zanahoria, huevo duro y choclo)

Ensalada azul (lechuga, rúcula, queso azul, peras, miz de semillas y aderezo de miel, mostaza y aceto)

Ensalada de la huerta (rúcula, lechuga, zanahoria, tomates cherry, granos de choclo, rabanitos y queso fimbo)

Sandwiches en pan árabe (jamón y queso; jamón, queso y tomate)

Ratatouil de vegetales y Finlandia

Postres y dulces

Helado (crema americana, chocolate o dulce de leche)

Brownie

Brownie con helado

Budín de limón

Alfajor de maicena

Tostadas con queso crema y mermelada

Medialunas

Cookie

Flan

Cafetería clásica

Café, cortado o té

Macchiato

Café en jarrito

Café con crema

Café con leche

Submarino

Medialunas

Capuchino

Adicional leche con almendras

Té en hebras

Emperador (té clásico)

Frutos rojos (frambuesa, rosa mosqueta e hibiscus)

Litoral en flor (té verde, natural lead, cáscara de naranjas, piel de mandarina y jazmín)

Pasión granada (té negro con jengibre, manzana y canela)

Early Grey (té negro con aceite natural de bergamotas)

Bebidas sin alcohol

Agua con o sin gas

Gaseosas

Jarra de limonada

Jugo de naranja exprimido

Licuado de banana

Licuado de estación

Bebidas con alcohol