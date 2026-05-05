Cómo son los nuevos auriculares de Logitech G que llegan a Argentina

El ASTRO A20 X se posiciona como una solución integral para los jugadores actuales.

Los nuevos ASTRO A20 X de Logitech G llegan al mercado en un momento clave para la industria del gaming, que no deja de crecer a nivel global. Con ingresos que alcanzaron los 188.800 millones de dólares en 2025 y más de 3.600 millones de jugadores en todo el mundo, el sector ya supera al cine y la música combinados. En este escenario, la marca apuesta por unos auriculares headset pensado para acompañar la evolución del ecosistema gamer, con tecnologías que mejoran el audio, la conectividad y la experiencia en múltiples plataformas.

El ASTRO A20 X se posiciona como una solución integral para los jugadores actuales: incorpora PLAYSYNC AUDIO para alternar entre consolas y PC con un solo botón, drivers PRO-G de 40 mm para un sonido inmersivo, micrófono de calidad profesional y una batería que puede alcanzar hasta 90 horas de uso. Además, suma personalización con LIGHTSYNC RGB y un diseño liviano para largas sesiones. Todo esto, en línea con una región como América Latina, donde el gaming crece fuerte de la mano de los esports, el streaming y una comunidad cada vez más exigente.

Un mercado en expansión que exige más tecnología

América Latina se consolida como una de las regiones de mayor crecimiento dentro de la industria gamer. Países como Brasil, México y Argentina impulsan este avance, con una comunidad cada vez más activa en competencias online, creación de contenido y consumo de videojuegos en distintas plataformas. Esta expansión no solo refleja un cambio cultural, sino también una demanda creciente por dispositivos que acompañen nuevas formas de jugar.

En este contexto, el hardware cobra un rol central. Los jugadores ya no solo buscan buenos títulos, sino también herramientas que les permitan aprovechar al máximo cada partida, con mayor rendimiento, comodidad y conectividad entre dispositivos.

Los nuevos ASTRO A20 X de Logitech G llegan al mercado en un momento clave para la industria del gaming.

Audio inmersivo, personalización y foco en sostenibilidad

En cuanto a prestaciones, el ASTRO A20 X ofrece una experiencia de audio precisa gracias a sus drivers PRO-G de 40 mm, ideales tanto para juegos competitivos como narrativos. Su micrófono con resolución de 48 kHz mejora la comunicación en partidas online, mientras que su diseño ultraligero está pensado para sesiones prolongadas sin fatiga.

La personalización también dice presente con LIGHTSYNC RGB, que incluye ocho zonas configurables y una paleta de hasta 16 millones de colores, una característica cada vez más valorada dentro de la comunidad gamer.

Por último, Logitech G también refuerza su compromiso ambiental: el dispositivo fue fabricado con un 27% de materiales reciclados y su empaque certificado permitió reducir un 20% la huella de carbono. Así, la compañía no solo apuesta por la innovación tecnológica, sino también por un desarrollo más sustentable en una industria en pleno crecimiento.