Inalámbricos vs con cable: qué auriculares son mejores

Fuente: muvit.

La calidad de sonido puede confundirse con el elemento más importante de todos, pero hay muchas aristas a la hora de elegir unos auriculares. La pregunta es clara: ¿inalámbricos o con cable? Las diferencias están en la mencionada calidad de audio, y también en la latencia, autonomía y precio. Te desglosamos todos estos elementos para saber qué auriculares convienen según cómo y dónde los usás.

Calidad de sonido: ventaja para el cable

Los auriculares con cable han sido reconocidos por ofrecer un sonido más puro, sin compresión y con mayor precisión. Al transmitir la señal directamente, evitan los cortes, las interferencias y las pérdidas de calidad típicas de los modelos inalámbricos.

Sin embargo, la brecha se achicó: los auriculares inalámbricos han reducido la diferencia gracias a la incorporación de códecs avanzados como aptX o LDAC, que permiten una mejor transferencia de audio por Bluetooth. Aunque el sonido sigue estando comprimido, para el usuario promedio la diferencia suele ser mínima.

Latencia: crítica para gamers y profesionales

La latencia —el retraso entre la emisión y la recepción del sonido— es crucial para gamers y profesionales del audio. Los auriculares con cable prácticamente eliminan este problema, ya que la transmisión es instantánea. Los modelos inalámbricos han mejorado considerablemente, sobre todo con tecnologías Bluetooth de última generación y conexiones de 2,4 GHz. Para gaming competitivo o edición de video, el cable sigue siendo la opción más segura.

Comodidad y movilidad: ventaja para los inalámbricos

En términos de libertad de movimiento y portabilidad, los auriculares inalámbricos llevan ventaja. Son ideales para actividades físicas, entrenamientos, viajes o cualquier situación donde la movilidad sea prioritaria. Las mejoras en la autonomía permiten sesiones prolongadas con muchos modelos ofreciendo hasta treinta horas de uso.

El contrapunto: los inalámbricos necesitan carga. Si se olvidan enchufados, quedan inutilizables. Los con cable nunca se quedan sin batería porque no la tienen.

Precio: el cable es más accesible

Los auriculares con cable suelen tener precios más bajos que los inalámbricos de características equivalentes, ya que no incorporan tecnología Bluetooth ni batería recargable. Para quien busca buena calidad de audio sin gastar mucho, el cable es la opción más eficiente.

¿Cuál elegir?