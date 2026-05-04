La miniserie de 8 capítulos sobre uno de los crímenes más polémicos de Estados Unidos

Lejos de una reconstrucción ficcional, La escalera adopta un enfoque documental.

Considerada una de las propuestas más inquietantes del catálogo de Netflix dentro del género de crímenes reales y estrenada en la plataforma en 2018, La escalera reconstruye un caso judicial que generó controversia en Estados Unidos y que, hasta hoy, sigue rodeado de interrogantes.

La historia comienza en diciembre de 2001, cuando Kathleen Peterson aparece muerta al pie de la escalera de su casa en Carolina del Norte. Su esposo, el escritor Michael Peterson, asegura que se trató de un accidente doméstico. Sin embargo, las circunstancias de la escena, y las sospechas que surgen casi de inmediato, convierten el hecho en una investigación por homicidio. A partir de ese punto, la miniserie sigue de cerca el proceso judicial que busca determinar si se trató de una caída accidental o de un asesinato.

¿De qué se trata La escalera?

Lejos de una reconstrucción ficcional, La escalera adopta un enfoque documental. Las cámaras acompañan durante años tanto a la defensa como a la fiscalía, registrando reuniones legales, estrategias judiciales, testimonios y momentos clave del juicio. Esta cercanía con los protagonistas permite observar no solo los hechos, sino también cómo se construyen los relatos en torno a ellos, un aspecto central en el desarrollo del caso.

Uno de los ejes principales de la miniserie es la figura de Michael Peterson, quien pasa de ser un hombre que denuncia un accidente trágico a convertirse en el principal sospechoso. A medida que avanza la investigación, salen a la luz aspectos de su vida privada que complejizan su imagen pública y son utilizados en el juicio. En paralelo, el rol de los peritos, las pruebas forenses y los testimonios adquiere un peso decisivo, mostrando cómo cada elemento puede influir en el veredicto final.

Con foco en el impacto mediático del caso, la cobertura periodística, la opinión pública y la presión social aparecen como factores que rodean el proceso, evidenciando cómo un caso criminal puede transformarse en un fenómeno de interés masivo. En ese sentido, La escalera no solo narra un hecho policial, sino que expone el funcionamiento del sistema y la construcción de la verdad en un contexto de alta exposición.

Ficha técnica de La escalera