Reino Unido negociará sumarse al préstamo de 105.900 millones de dólares de la UE a Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro británico, Keir Starmer, durante una reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, previa a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, Armenia

Reino Unido se dispone a iniciar conversaciones para sumarse al préstamo de 78.000 millones de libras (106.000 millones de dólares) ‌de la Unión Europea ‌a Ucrania, según informó el Gobierno el domingo, una nueva muestra del estrechamiento de los lazos europeos en materia de defensa ante la creciente presión de Estados Unidos.

Se espera que el primer ministro Keir Starmer comunique el lunes, en una cumbre de la Comunidad Política Europea —un foro de debate creado tras la invasión rusa de ​2022— que se ⁠celebrará en Ereván, la capital de Armenia, que Reino Unido quiere ‌colaborar con la UE para ayudar a Ucrania ⁠a obtener equipamiento militar esencial, según ⁠informó su oficina.

El préstamo, aprobado por la UE el mes pasado, cubrirá dos tercios de las necesidades de Ucrania para los próximos dos ⁠años, y la mayor parte de esa cantidad se ​destinará a gastos militares, mientras Kiev se defiende ‌en la guerra que ya dura ‌cuatro años y que libra Rusia contra su vecino.

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La financiación ⁠adicional también podría abrir oportunidades para que las empresas británicas satisfagan las necesidades urgentes de Ucrania, especialmente en el sector de la defensa, según ha declarado el Gobierno en un comunicado.

NUEVAS SANCIONES ​A EMPRESAS ‌RUSAS

Reino Unido, que ha impuesto sanciones de amplio alcance a Rusia desde que comenzó la guerra en 2022, anunciará también esta semana otra tanda de "sanciones contundentes" contra empresas rusas para interrumpir las cadenas de suministro militares, según ha ⁠informado.

La visita de Starmer, la primera de un líder británico a Armenia desde la de la ex primera ministra Margaret Thatcher en 1990, se produce en un momento en que el Gobierno de Trump presiona a Europa para que asuma una mayor responsabilidad en la defensa del continente.

Los países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Reino Unido, han ‌sido objeto recientemente de una mayor presión por parte de Washington tras negarse a unirse a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Cuando Reino Unido y la Unión Europea trabajan juntos, todos nos beneficiamos, y en estos tiempos volátiles debemos ir más lejos y ‌más rápido en materia de defensa para garantizar la seguridad de la población", dijo Starmer en el comunicado.

Anteriormente, había pedido una mayor integración en materia ‌de defensa dentro ⁠del continente para reducir la excesiva dependencia de la OTAN respecto a EEUU, insinuando una mayor alineación con ​el mercado único de la UE y una integración económica más profunda, seis años después del Brexit.

(1 dólar = 0,7368 libras)

Con información de Reuters