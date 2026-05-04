Cómo es la nueva casa de Julián Alvarez en Madrid.

Julián Alvarez encontró en Madrid el lugar perfecto para vivir con su familia tras incorporarse al Atlético de Madrid. A sus 25 años, el delantero y Emilia Ferrero se instalaron en una propiedad de máximo lujo que combina diseño contemporáneo con funcionalidad pensada para su estilo de vida.

La vivienda está ubicada en una zona residencial de alta exclusividad y fue diseñada para priorizar la luz natural y garantizar privacidad absoluta. Allí también vive Amadeo, su hijo nacido el 2 de enero, en un entorno que brinda tranquilidad y comodidad para la familia.

Por qué decidió mudarse Julián Álvarez

La mudanza no fue casual: la pareja decidió dejar atrás su antigua casa en Boadilla del Monte para escapar de la constante exposición mediática. En esa residencia, los fotógrafos hacían guardia permanente en la puerta, lo que generaba incomodidad y falta de privacidad.

El nuevo hogar refleja una estética minimalista rigurosa, con líneas puras y materiales nobles como mármol y madera clara. La paleta de colores se basa en blancos y grises, creando ambientes luminosos y elegantes.

Los ventanales de doble altura son protagonistas y conectan el interior con el jardín, que no solo es un paisaje sino parte integral del diseño arquitectónico. Esta transparencia genera una sensación de amplitud poco común en construcciones urbanas tradicionales.

Uno de los espacios más destacados es la cocina, equipada con tecnología de última generación y mobiliario industrial que cumple con estándares profesionales. En ella, un chef personal prepara diariamente platos adaptados a las exigencias físicas del futbolista, con electrodomésticos empotrados en las islas centrales.

El diseño de la casa logra un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética, con cada detalle cuidadosamente seleccionado para mantener la coherencia visual en todos los ambientes. El exterior sorprende por su tamaño y cuidado paisajístico. El jardín cuenta con distintos niveles de vegetación mediterránea y una piscina de nado longitudinal que ocupa el centro del área recreativa. Alrededor, reposeras y una zona chill out completan el espacio ideal para el descanso y la relajación.

En los niveles superiores se encuentran las habitaciones, con una suite principal que incluye vestidores amplios y baños revestidos con materiales importados. La decoración mantiene la coherencia con un estilo sobrio, sin saturación de objetos ni elementos innecesarios.

La iluminación artificial se basa en sistemas LED indirectos que resaltan las texturas de paredes y pisos de madera natural, generando un ambiente cálido y sofisticado. Además, la casa cuenta con un sector de ocio equipado con mesa de billar, dardos y un despacho privado, espacios diseñados para que Julián pueda desconectar y alternar momentos de concentración profesional con relax familiar.

La ubicación exacta de la residencia se mantiene en secreto para preservar la privacidad de la familia, una decisión clave para evitar la exposición mediática que sufrieron anteriormente. En esta nueva etapa como padres y en pleno auge deportivo, Julián Álvarez y Emilia Ferrero encontraron en esta casa madrileña un refugio que les permite equilibrar la exigencia profesional con la tranquilidad necesaria para su vida familiar.