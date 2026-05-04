Trump anuncia ayuda de EEUU a barcos varados en el estrecho de Ormuz tras ataque a petrolero

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que EEUU comenzaría a partir del lunes a ayudar a liberar los buques varados en el golfo Pérsico a causa de la guerra de ‌Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo ‌que un petrolero informaba de que había sido alcanzado por proyectiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz.

Trump dio pocos detalles sobre el plan para ayudar a los buques y sus tripulaciones que han quedado "atrapados" en esta vía marítima vital y se están quedando sin alimentos y otros suministros.

"Hemos comunicado a estos países que guiaremos a sus buques de forma segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus actividades de manera libre y sin obstáculos", afirmó Trump en una publicación en su red social Truth Social el domingo.

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Cientos de buques y hasta ​20.000 marineros no han podido transitar ⁠por el estrecho durante el conflicto, según la Organización Marítima Internacional.

El Mando Central de EEUU dijo que apoyaría la ‌operación con 15.000 efectivos militares, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, además de buques ⁠de guerra y drones.

"Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial ⁠para la seguridad regional y la economía mundial, al tiempo que mantenemos el bloqueo naval", dijo el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, en un comunicado.

Poco después de los comentarios de Trump, la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de ⁠Reino Unido informó de que un petrolero había comunicado haber sido alcanzado por proyectiles desconocidos en el ​estrecho.

La agencia señaló que, según los informes, toda la tripulación se encontraba a salvo ‌tras el incidente, que tuvo lugar a 78 millas ‌náuticas al norte de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, pero de momento se disponía de pocos detalles.

Irán lleva ⁠más de dos meses bloqueando casi todo el tráfico marítimo procedente del golfo Pérsico, salvo el suyo propio, lo que ha provocado una subida vertiginosa de los precios de la energía.

Algunos buques que intentaban transitar por el estrecho han informado de que fueron objeto de disparos, e Irán se ha apoderado de varios otros barcos. El mes pasado, Estados Unidos ​impuso su propio ‌bloqueo a los buques procedentes de puertos iraníes.

El Gobierno de Trump ha estado buscando la ayuda de otros países para formar una coalición internacional que garantice la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho. El CENTCOM dijo que la iniciativa más reciente combinaría "la acción diplomática con la coordinación militar".

No quedó claro de inmediato a qué países ayudaría la operación estadounidense ni cómo funcionaría. No incluirá necesariamente buques de ⁠la Armada de EEUU escoltando a buques comerciales, según señaló el reportero de Axios Barak Ravid en una publicación en la red social X.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump amenazó con que cualquier interferencia en la operación estadounidense "tendría que ser abordada con firmeza".

IRÁN ANALIZA LA RESPUESTA DE EEUU A LA PROPUESTA DE PAZ

Los mercados bursátiles subían ligeramente el lunes, mientras que los precios del crudo apenas variaban, tras haber vuelto a superar los 100 dólares por barril la semana pasada en medio de la incertidumbre sobre cuándo y cómo se resolverá el conflicto.

El domingo, Irán dijo que había recibido ‌una respuesta de Estados Unidos a su oferta más reciente de conversaciones de paz, un día después de que Trump dijera que probablemente rechazaría la propuesta iraní porque "no han pagado un precio lo suficientemente alto".

Trump, en respuesta a las preguntas que le gritaban los periodistas, dijo el domingo por la noche que las conversaciones iban "muy bien", sin dar más detalles.

Los medios estatales iraníes afirmaron que Washington había transmitido su respuesta a la propuesta de 14 puntos de Irán a través de Pakistán, y ‌que Teherán la estaba revisando en ese momento. No hubo confirmación inmediata por parte de Washington o Islamabad sobre la respuesta estadounidense.

"En esta fase, no hay negociaciones nucleares", según citaban los medios estatales al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

El ‌comentario era una aparente referencia ⁠a la propuesta de Irán de dejar de lado las conversaciones sobre cuestiones nucleares hasta que la guerra haya terminado y las partes enemigas hayan acordado levantar los bloqueos opuestos al tráfico ​marítimo en el golfo Pérsico.

Estados Unidos e Israel suspendieron su campaña de bombardeos contra Irán hace cuatro semanas, y representantes estadounidenses e iraníes mantuvieron una ronda de conversaciones. Pero los intentos de organizar nuevas reuniones han fracasado hasta ahora.

Con información de Reuters