Causa Cuadernos: continúa el juicio oral con declaraciones de testigos

El juicio oral por la causa Cuadernos, que tiene entre sus principales imputados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a decenas de ex funcionarios y empresarios, ingresó en una etapa clave con el inicio de las declaraciones testimoniales. El Tribunal Oral Federal N°7 comenzó a escuchar a los primeros testigos y ya definió el cronograma de las próximas audiencias, que se extenderán durante mayo. Mientras avanza el proceso, también se multiplican las críticas por las irregularidades de la investigación y las denuncias de lawfare.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 dio inicio a una nueva fase del proceso con la recepción de testimonios. En total, están previstos 43 testigos distribuidos en varias audiencias a lo largo de mayo. El primero en declarar fue el periodista Diego Cabot, integrante del equipo que difundió la investigación periodística a partir de los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta.

Durante una extensa audiencia, Cabot repasó el origen del material que dio lugar a la causa y describió cómo llegó a sus manos. Según su relato, los cuadernos le fueron entregados por un vecino, Jorge Bacigalupo, quien a su vez los habría recibido de Centeno por temor a un posible allanamiento en el marco de otra investigación judicial. El periodista también explicó que, tras recibirlos, decidió trabajar sobre copias para continuar la investigación. "Fui a las cinco de la mañana a la redacción y las fotos que están en todos lados las hice yo en mi casa", expresó y añadió: "Fotocopié todo, no se salteó nada",

Su declaración se contradice con la de Centeno, quien ante la Justicia sostuvo que quemó todos los cuadernos originales.

Abajo a la derecha, la declaración del periodista Diego Cabot.

Cómo sigue el juicio

Tras esta audiencia, el tribunal continuará con una serie de testimonios considerados relevantes para reconstruir los hechos investigados. Entre los próximos en declarar figuran el periodista Héctor María Guyot, el propio Jorge Bacigalupo y Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno.

El testimonio de Horovitz aparece como uno de los más sensibles. En presentaciones anteriores ante la Justicia, había señalado que Centeno realizaba traslados de bolsos con dinero vinculados a funcionarios del Ministerio de Planificación y que registraba esos movimientos en cuadernos con detalles precisos. También está prevista la declaración de Elizabeth Miriam Quiroga, quien se desempeñó como secretaria durante la presidencia de Néstor Kirchner. Años antes de que estallara el escándalo, Quiroga ya había denunciado públicamente supuestos movimientos de dinero dentro del Gobierno.

El proceso continuará con nuevas audiencias distribuidas a lo largo del mes. Para el 12 de mayo están citados, entre otros, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y la ex diputada nacional Mariana Zuvic. En tanto, el resto de las fechas programadas incluyen el 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo, jornadas en las que deberán presentarse distintos testigos, entre ellos empresarios, exfuncionarios y personas vinculadas a la causa. La modalidad de las audiencias es semipresencial, con algunos participantes en la sala de Comodoro Py y otros conectados de manera remota. Los testigos deben comparecer el día asignado, mientras que los acusados pueden asistir de forma presencial si así lo desean.