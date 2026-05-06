Cada cuánto lavar las toallas y el tip infalible para barrer la suciedad, según un experto en limpieza.

Un experto en limpieza, Gastón Williams, compartió a través de su cuenta de Instagram, @decasa.style, la manera definitiva de limpiar las toallas y el tip para barrer toda la suciedad. "¿Cada cuánto lavas tus toallas?", comenzó preguntando a sus seguidores y sumó: "¿Sabías que son foco de gérmenes?".

Cómo limpiar las toallas, según un experto en limpieza

"Las buenas prácticas hacen la diferencia y con simples hábitos podés mantenerlas limpias, suaves y hacer que duren más", indicó Gastón a través de un reel en Instagram con respecto a las toallas. En este sentido, explicó que con cada uso que le damos, estas absorven piel muerta, agua, aceite y hasta sudor. Es por eso que importa la manera en cómo las limpiamos y la frecuencia.

Las toallas deben lavarse cada 3 o 4 usos y máximo una semana.

La humedad del baño que se traslada a las toallas son el lugar ideal para los gérmenes, así explica el experto en limpieza, quien recomienda tenderlas en un lugar aireado y "nada de dejarla hecha un bollo". Siguiendo esta línea, advirtió que la toalla no se comparte y que cada integrante de la casa debe tener la suya.

Una regla que sorprendió a los seguidores de Gastón es que no hay que usar suavizante a la hora de limpiar las toallas. El mismo explica que este producto deja muchos residuos que terminan en la piel al secarnos, lo que la irrita y hasta puede causar alergias. En esta tónica, es fundamental lavarlas cada 3 o 4 usos, "máximo una semana, no esperes tanto. Sino en lugar de secarte, te estás contaminando", advierte.

Por último, Gastón compartió dos tips para barrer con todo la suciedad de las toallas y dejarlas suaves y esponjosas. Primero, "el bicarbonato es un gran aliado del día a día tanto en toallas como sábanas", y, segundo, "podés evitar que queden rígidas utilizando vinagre blanco en lugar de suavizante".

Tips extra de limpieza

En su cuenta de Instagram, @decasa.style, Gastón Williams comparte todas las semanas videos explicando cómo limpiar en profundidad el hogar. En este sentido, el experto en limpieza advirtió sobre una serie de errores muy frecuentes a la hora de lavar los platos.

Por un lado, sostuvo que no hay que lavar los platos con esponjas que se encuentren en mal estado. En este sentido, aseguró que hay que desinfectarlas antes de usarlas. Sumado a esto, hay que limpiar la bacha en profundidad, retirando las regillas para eliminar cualquier resto de comida y, finalmente, desodorizar los desagües y limpiar al menos una vez por semana el tacho de basura.