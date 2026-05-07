Una ex figura de Gran Hermano destrozó a la producción y reveló todos los secretos.

En una reciente entrevista televisiva, Juliana "Furia" Scaglione lanzó acusaciones durísimas contra la producción de Telefe. La joven denunció irregularidades en el sistema de votación, entre otros tópicos que tocó.

Durante su visita a LAM, la ex figura de Gran Hermano detalló difícil momento que atraviesa su relación con la emisora. "Lamentablemente ahora hay un caso, el fandom mantiene un juicio contra Telefe desde que salí de la casa, hace más de dos años", arrancó Furia. Según su relato, sus fanáticos exigen a la producción que no borre los registros para verificar qué sucedió realmente con el apoyo del público.

Lejos de guardar silencio, la ex "hermanita" detalló los motivos de su alejamiento y su posterior mudanza a Chile. La joven relató que sintió una profunda incomodidad por el clima de competencia y las constantes comparaciones con su persona. "Todo el tiempo hubo un viboreo. Me sentí mal porque otros buscaban mi desempleo. Yo soy una persona que labura, no me arrodillo ante nadie", sentenció. Además, criticó los bajos sueldos en programas satélites.

Furia destrozó a la producción de GH y reveló todos los secretos.

Su paso por otro reality

Para cerrar su descargo, la concursante hizo referencia a su reciente paso por el reality europeo "La Cárcel de los Gemelos Dúo". A pesar de su enorme popularidad, la suerte no la acompañó en el tramo final del certamen español. La audiencia decidió que el primer puesto y el premio de 50 mil euros queden en manos de Falete. Mientras tanto, el segundo lugar fue para Maxi Miller y la argentina debió conformarse con el tercer escalón del podio.