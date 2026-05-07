Revelaron la cifra que pidió Andrea del Boca para participar del repechaje de Gran Hermano.

Hace algunas semanas, el periodista Ángel de Brito reveló la exorbitante cifra que habría exigido la actriz Andrea del Boca para volver a participar de Gran Hermano. Ahora, con el repechaje cada vez más cerca, crece la incertidumbre sobre qué pasará respecto a la figura del espectáculo.

El próximo 20 de mayo, el ciclo televisivo abrirá sus puertas para una nueva oportunidad. Ex concursantes como Carmiña Masi, Mavinga y la mítica artista argentina buscarán el apoyo del público para reingresar al juego. Sin embargo, el conductor de Bondi Live sacó a la luz la compleja letra chica detrás de estas negociaciones. "Andrea del Boca tiene contrato hasta el 1 de julio con Telefe. Fuera de la casa le pagan la mitad del primer contrato, donde le pagaban $1.100.000 por día, o sea, ahora cobra desde afuera $550.000 por día", detalló el conductor.

La opinión de De Brito sobre el monto

Ante la inminente revancha, la histórica figura elevó la apuesta de forma drástica. "Pidió aumentar su cachet a 1.800.000 por día para volver a la casa", sentenció el presentador. A pesar de lo abultado del monto, el líder del mundo del espectáculo justificó esta firme postura. "Es Andrea del Boca, lo vale. En 10 días son 18 palos. Es cierto que es una de las que más dio en este GH que no tenía nada", opinó.

Revelaron la cifra que pidió Andrea del Boca para participar del repechaje de Gran Hermano.

Finalmente, De Brito aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la esencia del formato y lanzó un sutil dardo. "Yo lo dije de entrada, para mí Gran Hermano es de desconocidos. Los famosos están muy viciados", concluyó el periodista.